Freestyle-suusataja Mirjam Revjagin tuli noorte olümpial 12. kohale

17-aastane Revjagin sai Big Airi kvalifikatsioonis 60 punkti. Finaalipääsust jäi puudu 4,5 punkti. "Läksin tegema trikki, mis on minu jaoks kõige tugevam – vasakule 720 safety grab'iga. Tegin selle esimesel katsel ära, teisel sõidul läksin parandama ja üritasin pikemat haaret saada. Parandasin tulemust viie punktiga, kuid natuke jäi ikka puudu," ütles ta.

Tänasega ongi Eesti koondise lipukandja Revjagini noorte olümpiamängud lõppenud. Pargisõidus sai ta 13. koha. "Big Airi võistlusega olin rohkem rahul, väga kahju, et napilt jäi finaalipääsust puudu. Noorte olümpia oli mulle väga hea kogemus, mul on hea meel, et siin osaleda sain," ütles Revjagin, kes edasi läheb võistlema Euroopa karikavõistlustele. Märtsi lõpus võistleb ta juunioride maailmameistrivõistlustel.

Teise Eesti freestyle-suusatajana Big Airis startinud Grete-Mia Meentalo kukkus mõlemal katsel ja leppis 14. kohaga. Kolmapäeval on ta stardis rennisõidus.

Eesti lumelaudurid tegid noorte olümpiamängudel samuti viimase etteaste. 14-aastane Laura Anga sai avahüppel teenitud 58,25 punktiga 13. koha, 14-aastane Triinu Marta Oiderma lõpetas võistluse 52,75 punktiga ja sai 14. koha.

Lumelaudurite treeneri Ranno Maasikmetsa sõnul saab noorte etteastega rahul olla. "Gangwoni olümpia oli neile uskumatult hea kogemus, sest nad olid võistlustel kõige nooremad ja said võistelda endast kolm aastat vanemate lumelauduritega. Juba on näha, et see motiveeris neid suurte olümpiamängudele pürgima. Usun, et neid on ees ootamas helge tulevik," ütles Maasikmets.

Meeste iluuisutamise üksiksõidus on Jegor Martšenko lühikava järel 47,89 punktiga 18. kohal. Lühikava järel juhib USA iluuisutaja Jacob Sanchez 76,38 punktiga. Vabakava sõidetakse esmaspäeval.

Pühapäeval alustab noorte olümpiamänge naisüksiksõitja Maria Eliise Kaljuvere.