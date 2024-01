Martin Miller ja Michael Lilander siirduvad Iirimaale

"Aasta tagasi leppisime Martin Milleriga kokku, et pärast hooaja lõppu on tal aeg astuda samm Eestist välja ja kogeda rahvusvahelist jalgpalli. Iirimaa on oma tasemelt meile sarnane, mistõttu avaneb Martinil hea eeldus võidelda endale Iirimaa kõrgliigaklubis välja koht põhikoosseisus. Me usume, et uus keskkond, väljakutse ja välisliiga annavad talle hea tõuke tegemaks arengus sammu edasi," kommenteeris FC Flora peatreener Norbert Hurt.

"Michael on mitmekülgne mängija, kes võib kaitseliinis mängida erinevatel positsioonidel. Kuna jalgpallihooajad on pikad, võib universaalsus talle Iirimaal kasuks tulla. Seal mängitakse füüsilist jalgpalli, mis peaks Michaelile sobima - tema näol on tegemist jõulise ja õhus tugeva mängijaga. Teisalt on mäng võitluslik, mistõttu on oluline õppida korralikult mängus sees olema," lisas Hurt.

"Minu seitsme aasta pikkune periood FC Floras lõppes, selle aja jooksul võitsin viis Eesti meistritiitlit. Olen väga õnnelik ja tänulik FC Floras veedetud aja eest! Tänan treenereid, staff'i, fänne ja otse loomulikult meeskonnakaaslasi! Olen siit saanud unustamatud sõbrad kogu eluks! Nüüd on aeg võtta vastu uus väljakutse," ütles Miller.

"Olen FC Florale väga tänulik viie hooaja eest! Selle aja jooksul sain teha koostööd väga heade treenerite ja mängijatega. Kindlasti leidsin palju häid sõpru koguks eluks. Koos suutsime olla edukad nii Eestis kui ka eurosarjades. Edukate aastate eest tahan tänada klubi ja kõiki inimesi, kes tegid kontoris suurepärast taustatööd. Eriline tänu läheb fännidele, treeneritele, meeskonna abipersonalile ja mängijatele," lausus Lilander.

Martin Miller (26) liitus FC Floraga 2017. aastal Tartu JK Tammekast. Seitsme klubis veedetud hooaja jooksul võitis ta viiel korral Eesti meistritiitli, ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel puhul Eesti Superkarika. Eelmisel hooajal esindas ta FC Florat Premium Liigas 35 mängus, lõi viis väravat ja andis kaheksa tulemuslikku söötu. Premium Liigas on Milleri nimel kokku 253 mängu ja 43 väravat ning Eesti koondises 31 ametlikku maavõistlust ja kaks väravat.

Michael Lilander (26) liitus FC Floraga 2019. aastal Paide Linnameeskonnast. Viie klubis veedetud hooaja jooksul võitis ta neljal korral Eesti meistritiitli, ühel korral Evald Tipneri karika ja kahel puhul Eesti Superkarika. Eelmisel hooajal esindas ta FC Florat Premium Liigas 32 mängus ja lõi kolm väravat. Premium Liigas on Lilanderi nimel kokku 251 mängu ja 14 väravat ning Eesti koondises 16 ametlikku maavõistlust.

Dublinis paiknev Bohemian FC asutati 1890. aastal ning on 133 aasta vältel võitnud 11 korda Iirimaa meistritiitli ja seitse korda karika. 9. jaanuaril liitus klubiga endine FC Flora ründaja Sten Reinkort.