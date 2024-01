Transsooline ujuja kaebas rahvusvahelise alaliidu kohtusse

2022. aastal osales mehena sündinud Thomas USA ülikoolide ujumismeistrivõistlustel naiste klassis ja krooniti ka meistriks. Pärast seda otsustas rahvusvaheline ujumisliit (World Aquatics), et mehena puberteedi läbinud sportlastel naiste seas võistelda ei lubata.

Eelnevalt olid transsoolised naised saanud võistlustel kaasa lüüa, kui nad langetasid oma testosteroonitaseme soovitud normini. Ujumisliidu teaduskomisjon leidis aga, et ka pärast testosterooni kunstlikku langetamist on transsoolistel naistel märkimisväärne eelis.

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) andis teada, et Thomas on esitanud neile hagi. "Preili Thomas nõustub, et aus konkurents on spordis kohane eesmärk ja et transsooliste naiste osalemise reguleerimine ujumises on asjakohane," märkis CAS.

"Samas väidab preili Thomas, et vaidlustatud sätted on kehtetud ja ebaseaduslikud, kuna need diskrimineerivad teda."

Spordikohtu teatel alustati menetlemist juba septembris ja algselt kehtisid sellele ranged konfidentsiaalsusreeglid, kuid nüüdseks leppisid osapooled kokku, et juhtumit puudutav üldteave avalikustatakse.

Lisaks ujumisele on viimase paari aasta jooksul keelanud transsoolistel sportlastel naiste konkurentsis võistlemise ka näiteks jalgrattasport ja kergejõustik.