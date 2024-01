Vene purjetajad saavad jahtida olümpiapääset

Rahvusvaheline purjetamisliit (World Sailing) lubab Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiadistsipliinidel neutraalse lipu all rahvusvahelistele võistlustele ehk mainitud riikide sportlased saavad püüda aprilli lõpus olümpiapääset.

20.-27. aprillil toimub Prantsusmaal Hyeres'is Last Chance Regatta, mis on viimane olümpiamängude valikvõistlus. Seejuures lubab rahvusvaheline alaliit Venema ja Valgevene sportlased oma egiidi all peetavatel võistlustel starti üksnes olümpiaklassides.

Rahvusvaheline purjetamisliit märkis, et tegutseb vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee juhistele, mis soovitavad mainitud riikide sportlastel teatud tingimustel neutraalse sportlastena võistlustel osaleda.

Sarnaselt on käitunud suurem osa olümpiaspordialasid, kes pärast Venemaa agressioonisõja puhkemist 2022. aastal Venemaa ja liitlase Valgevene sportlased rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldasid.

2024. aasta olümpia purjetamisprogrammis võisteldakse järgmistes klassides: IQFoil (meeste ja naiste purjelaud), ILCA (meeste ja naiste ühepaat, endine Laser), 470 (kahepaadi segaklass), 49er (meeste ja naiste kahepaat), Nacra 17 (katamaraanide segaklass) ja Formula Kite (meeste ja naiste lohesurf).