Lando Norrise ja McLareni koostöö jätkub

"McLaren tundus esimesest päevast peale kui kodu. Ma olen rahul, et saan jääda inimestega, kellega olen üles kasvanud, kes on mind aidanud sõitjana areneda ja teinud minust selle inimese, kes ma täna olen," sõnas Norris.

"Meeskond on sama tugev kui alati. Ma usun, et nendega on võimalik võita meistritiitleid. Olen valmistunud paremini kui kunagi varem ja olen heas seisus. Ma tunnen end tiimis McLareni inimeste keskel enesekindlana. Meil on kõik, mida tarvis. Kõik on paigas."

24-aastane Norris on sõitnud kogu oma F1 karjääri McLarenis, kõigepealt 2018. aastal testipiloodina ja järgnevast aastast juba põhipiloodina. Perioodil 2020-2023 jõudis ta 13 korda pjedestaalile, aga mitte kordagi selle kõrgeimale astmele. Näiteks mullu lõpetas Norris kuus korda teisena.

McLaren-Mercedese võistkond teenis eelmisel hooajal 302 punktiga neljanda koha. Ettepoole jäid Red Bull (860), Mercedes (409) ja Ferrari (406). Võistkonna teine piloot Oscar Piastri tegi uue lepingu juba eelmise aasta septembris.

Vormel-1 MM-sari algab 2. märtsil Bahreini GP-ga.