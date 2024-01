Liiv sai MK-etapil neljanda koha, USA imemees püstitas maailmarekordi

Liiv uisutas Salt Lake City kiirel ovaalil välja aja 1.07,15, millega jääb enda seal 2021. aasta detsembris püstitatud Eesti rekordile alla vaid viie sajandikuga.

Esikoha teenis kolmekordne maailmameister, alles 19-aastane ameeriklane Jordan Stolz, kes püstitas 1.05,37-ga uue maailmarekordi. Senine tippmark 1.05,69 pärines 2020. aastast ja kuulus venelase Pavel Kuližnikovi nimele. Alates 2001. aasta märtsist on 1000 meetri distantsi maailmarekordit uuendatud kümme korda ja kõik need on juhtunud just Salt Lake Citys.

Mullu krooniti Stolz Heerenveenis kõigi aegade noorimaks kiiruisutamise maailmameistriks, kui ta võidutses 18-aastasena nii 500, 1000 kui 1500 meetri distantsidel.

USA kiiruisutähe järel sai teise koha hiinlane Zhongyan Ning (+1,60), isikliku rekordi välja uisutanud itaallasele David Bosale kaotas Liiv üheksa sajandikku. Hollandi superstaar Kjeld Nuis pidi leppima viimase kohaga.

1000 meetrit sõidetakse Salt Lake Citys ka pühapäeval, laupäeval on kavas 500 meetri distants.