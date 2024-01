Dramaatiline mängu lõpp jättis Rootsi EM-finaalist välja: see on skandaal!

Tiitlikaitsja Rootsi kaotas kahe aasta tagusele EM-i neljandale avapoolaja 11:17, aga alustas teist vaatust 7:1 vahespurdiga ja tõi tabloole 18:18 viigi. Seejärel tegid mõlemad koondised kolmeväravalise minispurdi, poolaja lõpus sai Rootsi stabiilselt sisse ühe-kaheväravalise edu.

Prantsusmaa päästjaks osutus 25-aastane Elohim Prandi, kes langes üle-eelmisel aastavahetusel pussitamise ohvriks, pidi kuue noahoobi järel kaks nädalat haiglas veetma ning seetõttu ka eelmise EM-i vahele jätma. Seisul 26:27 saatis Prandi normaalaja viimase sündmusena võrku hiilgava karistusviske, mis tõi tabloole viigi; järgnenud lisaaja võitis Prantsusmaa 7:3 ehk kogu mängu 34:30.

Küll tõstis Prandi jala karistusviske sooritamise hetkel lubamatult õhku ning värav ei oleks ilmselt pidanud lugema, Põhja-Makedoonia kohtunikud Slave Nikolov ja Gjorgji Nachevski aga kordusi vaatama ei läinud.

Prandi sends us to Extra Time with a rocket!! pic.twitter.com/9LVn8GIfcw — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 26, 2024

"Käsipallis on kasutusele võetud videkordused. Kuidas sa saad seda võimalust mitte kasutada, kui olukord otsustab poolfinaali saatuse? See on minu jaoks täiesti arusaamatu," vahendab Aftonbladet endise Rootsi naiste koondislase Johanna Ahlmi sõnu.

"Nad mängivad koha nimel EM-finaalis ja kohal on maailma parimad kohtunikud, kes tunnevad ilmselgelt, et nad ei pea otsuse täpsustamiseks olukordi üle vaatama. Minu arvates on see hiiglaslik skandaal! Olen kogu Rootsi nimel maruvihane," rääkis endine Taani koondislane ja praegune kommentaator Claus Möller Jakobsen taanlaste TV2-s.

Prantsusmaa resultatiivseim oli kaheksa väravat visanud Hugo Descat, Dika Mem lisas kuus ja Nedim Remili viis väravat. Rootsi kasuks viskas Felix Claar üheksa väravat, postide vahel seisnud Andreas Palicka tõrjus 15 prantslaste pealeviset.

Prantsusmaa mängis käsipalli EM-finaalis viimati aastal 2014, toonane meistritiitel oli neile viimase kuue turniiri jooksul kolmandaks. Rootsi alistas kahe aasta taguses finaalis Hispaania, kellele oldi neli aastat varem finaalis kaotatud. Enne seda pääsesid Rootsi mehed EM-il medalimängudele aastal 2002.

Teises poolfinaalis kohtuvad reede õhtul Saksamaa ja Taani.