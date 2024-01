Aigro on lennumäe MM-il avapäeva järel 22. kohal

Reedel toimunud esimeses voorus teenis Aigro 216,5-meetrise hüppe eest 190 punkti, mis andis talle 20. koha; teises voorus oli tema tulemus tagasihoidlikum ja 193,5-meetrise õhulennu eest läks talle kirja 169,7 silma. Kokku teenitud 359,7 punktiga on Aigro 22. kohal.

Kahe vooru järel hoiab esikohta sloveen Timi Zajc (228,5, 227 m) 435,8 punktiga, austerlane Stefan Kraft kaotab talle 12,3 ja norralane Johann Andre Forfang 17,1 punktiga.

"Kasutasin võimaluse ära ja see viis mind edasi [neljapäevane kvalifikatsioon jäi kehvade tuuletingimuste tõttu ära ning reedesest avavoorust pääses edasi 30 sportlast] ning ma arvan, et ma võin rahul olla. Hommikul [treeninghüpetel] oli raskusi kahesaja meetri joont kätte saada, siis pärast lõunapausi võistlusvoorus 216,5 meetrit hüpata oli täitsa hea tunne," kommenteeris Aigro.

Kolmanda ja neljanda vooru hüpped toimuvad Bad Mitterndorfis laupäeval.

"Laupäev tuleb põnev, kuna nii ees kui ka taga on konkurendid väikeste vahedega. Ma arvan, et homne ilm on kindlasti parem kui täna, mil tuli vihmasajus võistelda. Eks seda näeb laupäeval, kuhu on võimalik tõusta. Kuid kui suudan oma hüpped ära teha, siis on võimalik karjääri parim lennumäe MM-i koht saavutada küll. Esmalt tuleb keskenduda oma hüpetele," lisas kaks aastat tagasi 19. koha saanud eestlane.

Kaks aastat tagasi Vikersundis oli Zajc Marius Lindviki järel teine ning Kraft kolmas, tänavu on Lindvik kahe vooru järel alles 17. kohal.