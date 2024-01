LeBron James sai enda nimele järjekordse NBA rekordi

LeBron Jamesist sai neljapäeval esimene mängija, kes on korvpalliliiga NBA Tähtede mängule valitud 20 korda.

Selle aastani rekordit Kareem Abdul-Jabbariga jaganud James osales Tähtede mängul esimest korda 2005. aastal ehk oma teisel hooajal liigas. 18 korda valiti Tähtede mängule Kobe Bryant, 15 korda nii Tim Duncan, Kevin Garnett kui Shaquille O'Neal.

"Tunnustan oma fänne, kes on minuga olnud kogu selle 21-aastase teekonna jooksul. Tunnen end õnnistatuna, et saan teha seda, mida armastan ning üritan tagasi anda mängule, mis on mulle üle kahe aastakümne palju andnud," rääkis James.

Lisaks Los Angeles Lakersi tähele kuuluvad Tähtede mängul läänekonverentsi algkoosseisu Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ja Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Idakonverentsis anti enim hääli Giannis Antetokounmpole (Milwaukee Bucks), lisaks pääsesid algkoosseisu Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) ja Kreeka koondislase tiimikaaslane Damian Lillard.

Durant nimetati Tähtede mängule 14. korda, nii Antetokounmpo kui Lillardi jaoks oli nominatsioon kaheksandaks.

Henri Drellile (Chicago Bulls/Windy City Bulls) andsid korvpallifännid kokku 2425 häält.