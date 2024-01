Pühapäeval toimuvad kergejõustiku talvised karikavõistlused

Sellel pühapäeval, 28. jaanuaril toimuvad Lasnamäe kergejõustikuhallis talvised Eesti karikavõistlused täiskasvanutele ja noortele. Starti on oodata ligi 500 sportlast 50 klubist. Stardis on mitmed kodused tipptegijad, kuid on ka puudujaid, kes samal ajal välisvõistlustel osalevad.