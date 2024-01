Toijala nimetas koondise kandidaadid eelseisvateks EM-valikmängudeks

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala nimetas 22 mängijat, kes kuuluvad eelseisvatel EM-valikmängudel rahvuskoondise kandidaatide hulka. Lõplik nimekiri 14-mängijast, kes esindavad koondist mängudes Põhja-Makedoonia ja Leeduga, selgub veebruari keskel enne rahvuskoondise kogunemist Tallinnas.

26. veebruaril võõrustab Eesti rahvuskoondis Unibet Arenal Leedu koondist. Eesti Korvpalliliidu turundusjuhi Eerik Parvitsa sõnul on kodumängule oodata täismaja publikut. "Tänane seis näitab, et tulemas on täismaja. Ligi kuu aega enne mängu on saali täituvus ligi 75%. Lisaks kodupublikule on kindlasti saali oodata ka Leedu fänne," sõnas Parvits.

"Kõigil korvpallisõpradel kellel veel piletit soetatud pole, tasub ennast 29. jaanuari lõunal valmis panna, sest müüki on tulemas piiratud arv lisapileteid," lisas Parvits. Eesti ja Leedu omavahelise kohtumise piletid on saadaval Piletitaskus.

Korvpallikoondise kandidaadid:

Kristian Kullamäe | 194cm | Surne Bilbao Basket (ESP)

Kasper Suurorg | 200cm | TalTech/OPTIBET

Märt Rosenthal | 191cm | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Carlos Jürgens | 196cm | Kedainiu Nevežis-Optibet (LTU)

Siim-Markus Post | 184cm | Pärnu Sadam

Mikk Jurkatamm | 195cm | BC Kalev/Cramo

Joonas Riismaa | 195cm | Happy Casa Brindisi (ITA)

Robert Valge | 192cm | Pärnu Sadam

Janari Jõesaar | 198cm | Anwil Wloclawek (POL)

Leemet Böckler | 198cm | BC Kalev/Cramo

Sander Raieste | 204cm | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)

Artur Konontšuk | 202cm | EWE Baskets Oldenburg (GER)

Gregor Kuuba | 200cm | Tramec Cento (ITA)

Siim-Sander Vene | 201cm | Hereda San Pablo Burgos (ESP)

Kaspar Treier | 204cm | Dinamo Sassari (ITA)

Kregor Hermet | 205cm | BC Kalev/Cramo

Kristjan Kitsing | 205cm | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Karl-Johan Lips | 200cm | Chieti Basket 1974 (ITA)

Mihkel Kirves | 200cm | BC Kalev/Cramo

Maik-Kalev Kotsar | 211cm | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP)

Matthias Tass | 208cm | Filou Oostende (BEL)

Taavi Jurkatamm | 204cm | TalTech/OPTIBET