Lumepuudus kiusab kahevõistlejaid

Reedel pidanuks Schonachis toimuma meeste ja naiste treeningud ning suusahüpete proovivoor. Norralane Jörgen Graabak jagas ühismeedias pilte lumevaesest võistlusalast.

"Täna jäeti kõik treeningud ära, aga homme (laupäeval - toim) peaks ilm paremaks minema. Schonachi MK-etapi korraldustiim on ennegi imesid teinud, nii et homseks pöidlad pihku," kirjeldas Kristjan Ilves kohapealseid olusid.

Laupäevane ja pühapäevane võistluspäev peaksid toimuma vastavalt eelnevalt koostatud graafikule, küll aga lühendati naiste suusasõidu distantsid 4 ja 8 km pikkusteks.

Schonachi MK-etapi eel on kokkuvõttes liidrikohal norralane Jarl Magnus Riiber 870 punktiga. Talle järgnevad austerlased Johannes Lamparter (670 p) ja Stefan Rettenegger (625 p). Kristjan Ilves on 446 punktiga kaheksas. Naiste üldarvestuses jagavad 560 punktiga liidrikohta norralannad Gyda Westvold Hansen ja Ida Marie Hagen.

Due to the weather conditions in Schonach, the schedule has been changed. ️



All events on Friday are cancelled, there will be no PCR. Hopefully, we'll start tomorrow with the Official Trainings. The competition times remain the same. ⏰#fisnoco #nordiccombined pic.twitter.com/WhCtLMzHNQ