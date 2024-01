NBA-s sai kaks treenerit ametist priiks

Suvel Milwaukee Bucksi peatreeneriks nimetatud Adrian Griffin pidas ametis vastu vaid 43 mängu. "See oli väga raske otsus, kuid pidime seda tegema. Alustame kohe uue peatreeneri otsinguid. Täname Adrian Griffinit tema raske töö ja panuse eest," ütles Bucksi peamänedžer Jon Horst pressiteate vahendusel.

Kuigi Bucks hoiab idakonverentsis 31 võidu ja 13 kaotusega teist kohta, on neil hooaja jooksul ilmnenud mitmeid murekohti. Näiteks võrreldes eelmise hooajaga on Bucks suurima tagasimineku teinud kaitses, sest kui mullu oli neil liiga paremuselt neljas kaitse, siis praegu on nad selles arvestuses alles 22. kohal.

Griffin lahkumise järel vabaks jäänud kohta täidab ajutiselt senine abitreener Joe Prunty. ESPN-i väitel soovib Bucks järgmiseks peatreeneriks palgata suurte kogemustepagasiga Doc Riversi.

Idakonverentsi pingereas tagantpoolt teine Washington Wizards (7-36) otsustas pärast kuuendat järjestikust kaotust ametist vabastada peatreener Wes Unsend Jr. Wizardsi teatel jätkab Unseld Jr. klubiga koostööd nõuandjana, ajutiseks juhendajaks määrati abitreener Brian Keefe.

Unseld Jr. oli Wizardsi peatreener 2021. aasta suvest alates ning tema käe all võitis klubi 77 ja kaotas 130 kohtumist.