Uisutreener noorte olümpial võistelnud Talumaast: ta liigub Marten Liivi aegades

Kütt lõpetas oma poolfinaali 15. kohal. Treener Mart Markuse sõnul polnud ka finaalikoht kaugel. "Oli väga intensiivne sõit, kus kõik tahtsid teha tugevat vahefinišit. Saskia eesmärk oli saada finišis kõrge koht, kuid kahjuks jäi ta viimastel ringidel vale inimese taha, kes lasi selja sirgeks. Siiski Saskia poolt tubli sõit," hindas Markus.

Oma poolfinaali hästi alustanud Talumaa kukkus õnnetult kolmandal ringil. Treener Markuse sõnul võibki ühisstardis kõike juhtuda. "Sõidu taktikaline pool ja kiirus sobisid talle väga hästi, oli üliaeglane sõit, aga väga tugevate kiirendustega. Kahjuks lõppes tema sõit juba kolmandal ringil – kui kukud, siis enam varianti pole. Samas elati talle järgmistel ringidel ikka kaasa, see oli ka kogemus omaette," hindas Markus.

Noorte olümpiamänge domineerisid kiiruisutamises hollandlased ja sakslased – Hollandi naiskiiruisutaja Angel Daleman võitis Gangwonis kolm individuaalset kuldmedalit ja segateates pronksmedali, Saksamaa meeskiiruisutaja Finn Sonnekalb kolm kuldmedalit.

Korraldajamaa Lõuna-Korea sai kolm medalit ning see rõõmustas kodupublikut tohutult. "Iga päev oli ovaal kaasaelajaid täis, noored sõitsid 7000 inimese ees. Kui tulevikku vaadata, siis usun, et ükski juunior ei saa sellise publiku ees noorte olümpial võistelda, korealased elavad lihtsalt nii palju kiiruisule kaasa," rõõmustas Markus.

Eestlastele andsid siinsed stardid tema hinnangul palju juurde. Meie parimaks jäi Sten Talumaa 23. koht 500 m sõidus. "Sprindis tegid meie noored oma tulemuse ära, usun, et see annab neile motivatsiooni jätkata tulevikus kõrgemal tasemel. Sten on noor ja talendikas, ta liigub oma vanuse kohta praegu Marten Liivi aegades. Arvan, et kuuleme tulevikus neist mõlemast veel," lubab Markus.

Laupäeval alustavad noorte olümpiamängudel võistlemist Eesti iluuisutajad, meeste üksiksõidus tuleb starti Jegor Martšenko. Freestyle-suusatajatel Grete-Mia Meentalol ja Mirjam Revjaginil ning lumelauduritel Laura Angal ja Triinu Marta Oidermal on ees Big Airi kvalifikatsioon.