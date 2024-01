Sinner lõpetas Austraalia lahtistel Djokovici valitsusaja

Sinner asus avasetis kahe murde järel 5:1 juhtima ning esimene vaatus kuulus talle numbritega 6:1. Teises setis õnnestus itaallasel taas kahel korral maailma esireketi pallingugeim murda ja sett lõpuks 6:2 võita.

Kolmas sett kujunes kõige tasavägisemaks. Kumbki mees ei loovutanud oma pallingut ja võitja selgitamiseks läks vaja kiiret lõppmängu, kus Sinneril oli seisul 6:5 kasutada matšpall, mis jäi aga võiduks realiseerimata. Djokovic võttis seejärel kolm punkti järjest ja ka setivõidu.

Neljandas setis ei jätnud Sinner serblasele erilisi võimalusi ning võitis ligi kolm ja pool tundi väldanud kohtumise 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3.

Sinner servis matši jooksul üheksa ässa, tegi 31 äralööki ja 28 lihtviga. Murdepallidest õnnestus tal realiseerida 11-st viis. Djokovicile läks kirja seitse ässa, 32 äralööki ja koguni 54 lihtviga. Seejuures ei teeninud maailma esireket kohtumise jooksul ühtegi murdepalli.

2195 - Novak Djokovic lost his first match at the Australian Open since the R4 in 2018 when he lost to Hyeon Chung, 2195 days ago - he won 33 consecutive matches in this span equalling the longest winning streak at the AO in the Open Era. Conclusion.#AusOpen | @AustralianOpen pic.twitter.com/w7daoQFMmB