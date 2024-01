Janika Lõiv alustas olümpia-aastat võidukalt

Lõivu võiduajaks mõõdeti 50-kilomeetrisel esimesel etapil kaks tundi, 49 minutit ja 47 sekundit. Teise koha teenis rootslanna Terese Andersson (+0.07) ja kolmanda koha kodupubliku rõõmuks Cristina Moran Roza (+12.29). Seejuures kulges eestlanna avavõistlus üle kivide ja kändude.

"Minu jaoks oli see üks kõige raskemaid sõite. Võtsin kogemata liiga varakult kofeiiniga geeli ja alates 40. minutist vaevlesin krampides. See oli korralik õudusunenägu, sest kogu keha oli stressis, kõik krambitas - näpud, käed, jalad, varbad, magu," rääkis Lõiv etapi järel. "Üsna raske oli pidureid vajutada või sõidule keskenduda. Vahepeal lasin lihtsalt tirri, et taastuda ning proovisin juua veel ja veel ja veel."

"Lisaks kõigele panin neli korda rajalt mööda, sest märgistus oli üsna segane ning mu ees olev suur meeste grupp oli nagu kari lambaid, kelle tagant polnud märke näha ja kes iga natukese aja tagant mind ka segadusse ajasid," jätkas Lõiv. "Rootslanna püüdis mind korduvalt kinni ja sai ka edumaa ning ma proovisin siis talle omakorda uuesti järele jõuda. Viimasel korral panin rajalt mööda kaks kilomeetrit enne finišit ja rootslanna läks siis samuti mööda. Nägin teda 300 m eespool sõitmas. Kuidagi läbi pisarate suutsin siiski krampis jalgadega talle järele sõita ja mööda minna."

Merili Sirvel (Trey Trek Team) sai naiste arvestuses neljanda koha, kaotades kaasmaalannale 20 minuti ja 44 sekundiga. Meeste klassis olid parimad norralane Emil Hasund Eid (Hunton Hardrocx; 2:12.18), poolakas Krzystof Lukasik (JBG-2 Team; +0.00) ja hispaanlane Sergio Mantecon Gutierrez (Scott-Cala Bandida; +0.41). Eestlastest sai meeste absoluutarvestuses Kirill Tarassov (Trey Trek Team; +37.30) kirja 51., Margus Sirvel (Rakvere Rattaklubi Siplased; +42.05) 58., Janek Resev (Spordipartner; +57.49) 99. ja Aimar Pedari (RR Siplased; +1:10.21) 121. koha.

Reedel on mitmepäevasõidul kavas 14-kilomeetrine 614 tõusumeetriga eraldistardist etapp.