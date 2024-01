Tiimikaaslase võidule aidanud Mihkels sai Austraalias seitsmenda koha

Girmay edestas lõpujoonel itaallast Elia Vivianit (Ineos Grenadiers) ja uusmeremaalast Corbin Strongi (Israel – Premier Tech).

"Võtsime tiimiga kontrolli enda kätte ja kontrollisime vahet jooksikutega. Õnneks oli grupifiniši vastu huvilisi veel, seega saime neilt samuti abi," rääkis Mihkels võistluse järel. "Kolm kilomeetrit enne finišit läks rada kilomeeter allamäge ja kiirus oli väga suur. Kuna meil siin sprindirongis väga suuri mehi pole, kes allamäge astuksid, siis pidime ajastama end ette väga täpselt. Viimasest kurvist oli 450 meetrit finišini, vedasin Bini kolmandale positsioonile ehk Viviani selja taha. Peale seda jalga sirgu ei lasknud ja panin hooga kurvist kuni lõpujooneni välja."

Tiimikaaslastele jagas kiidusõnu ka Girmay ise. "Pärast Tour Down Underit tundsin end suurepäraselt ja ütlesin täna tiimile, et peame võimalikult palju võistluse käiku kontrollima, olema targad. Mu meeskonnakaaslased said hiilgavalt hakkama, nad tegid perfektse töö," rääkis Etioopia sprindiäss.

Pühapäeval ootab Mihkelsit Austraalias ees veel World Touri kalendrisse kuuluv ühepäevasõit Cadel Evans Great Ocean Road Race pikkusega 176,5 kilomeetrit.