Sabalenka andis Gauffile võimalusi, aga jõudis teist aastat järjest finaali

Maailma teine reket lubas neljandana asetatud Gauffile mängu esimeses kahes geimis vaid ühe punkti, aga näitas siis ka ise ebakindlust: mõlemad murdsid avasetis kolm korda, kiire lõppmäng kuulus seejärel kindlalt tiitlikaitsjale. Pärast teise seti avageimi ei loovutanud kumbki järgnenud neljas geimis oma servil vastasele ühtegi punkti, Sabalenka murdis siis seisul 4:4 ja lõpetas poolfinaali oma teisel matšpallil.

Gauff servis viis ässa ja tegi kaheksa topeltviga, Sabalenka tegi nelja ässa kõrval kaks topeltviga. Gauff päästis kümnest murdepallist kuus, sooritas 22 äralööki ja tegi 20 lihtviga, Sabalenkale läks kirja 33 äralööki ja 28 lihtviga.

"Suutsin keskenduda enda mängule ja teadsin, et ta liigub väljakul hästi," rääkis Sabalenka oma võiduintervjuus. "Ta lõi kõik pallid mulle tagasi, olin valmis, et pean sooritama lisalööke. Olin valmis kõigeks ja see oli täna võtmeks. Naudin väga tema vastu mängimist, ta on suurepärane tennisist. Loodan väga, et mängime paljudes finaalides... ja et ma need võidan," lisas maailma teine reket.

Mullu Austraalia lahtiste finaalis kolmes setis Jelena Rõbakina alistanud valgevenelanna kohtub tänavu finaalis kvalifikatsioonist nelja parema sekka pääsenud ukrainlanna Dajana Jastremska ning 12. paigutatud hiinlanna Zheng Qinweni vahelise mängu võitjaga. Viimati jõudis Austraalia lahtiste naisüksikmängus kahel järjestikusel aastal finaali Serena Williams (2016 ja 2017), kaks järjestikust tiitlit võitis viimati Viktoria Azarenka (2012 ja 2013).