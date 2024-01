Dallas ei leidnud 46 punkti visanud Bookerile vasturohtu

Külalismeeskond Phoenix (26-18) jäi teisel veerandajal 16-punktilisse kaotusseisu, aga võitis kolmanda perioodi lausa 43:20. Devin Booker viskas oma 46 punktist 22 just kolmandal veerandajal, Luka Doncic tõi Dallasele (24-20) 34 punkti, üheksa resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli.

Tulises mängus andsid kohtunikud Phoenixi mängijatele kolm ja Dallasele viis tehnilist viga. Üle-eelmise aasta aprillis kohtusid tiimid põnevas ja seitsme mänguni läinud läänekonverentsi poolfinaalseerias, mis lõppes Dallase võiduga. "Kui meeskonnad on play-off'is hiljuti mänginud, võimendab see atmosfääri. Meedia mängib samuti oma rolli, sest nad teavad, et see toob vaatajaid juurde. Mul ei ole ühegi Dallase mängijaga isiklikke probleeme," rääkis Booker.

Giannis Antetokounmpo kogus äsja peatreener Adrian Griffini vallandanud Milwaukee Bucksi (31-13) 126:116 võidumängus Cleveland Cavaliersi (26-16) üle 35 punkti, 18 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu, Damian Lillard lisas 28 ja Khris Middleton 24 punkti.

Läänekonverentsis on veidi ootamatult Minnesota Timberwolvesiga esikohta jagama kerkinud Oklahoma City Thunder (31-13), kes alistas kolmapäeval 140:114 San Antonio Spursi (8-36). "Võidujooksus" põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija tiitlile Joel Embiidi ja Nikola Jokici järel ilmselt kolmandal kohal olev Shai Gilgeous-Alexander viskas 32 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu, Victor Wembanyama kogus Spursi kasuks 24 punkti ja 12 lauapalli.