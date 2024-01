Konontšuk liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

Suvel Hispaania kõrgliigaklubi Granadaga liitunud Konontšuk lahkus meeskonnast eelmise nädala lõpus. "Konontšuk ei saanud palju mänguaega. Ta on noor mees, kellel on veel karjäär ees. Tal oleks olnud vaja enne seda liigat vahepealset sammu ja ta ütles mulle, et tahab mängida ning mängijana areneda," rääkis Granada peatreener Pablo Pin pühapäeval.

Konontšuk mängis sel hooajal Hispaania kõrgliigas 16 mängus ning veetis keskmiselt platsil pea kümme minutit. Selle aja jooksul viskas ta 1,9 punkti ning haaras 1,4 lauapalli.

Kolmapäeval teatas Saksamaa kõrgliigas kümnendal kohal olev Oldenburg Baskets, et on Konontšukiga hooaja lõpuni käed löönud. "Arturil on kogemust euromängudest, ta on suur ääremängija, kes saab oma viskekäega mängu laiali tõmmata. Uuel mängijal on vaja aega, et meie süsteemi ja stiiliga kohaneda, aga kahtlemata saab ta meid esimesest päevast aidata," sõnas Oldenburgi peatreener Pedro Calles.

Oldenburg on käesoleval hooajal Saksamaa Bundesligas võitnud kaheksa ja kaotanud üheksa mängu, mis asetab nad tabelis kümnendale kohale. Tabeliliidriks on Chemnitz (14-3), Euroliigas mängival Bayernil on teisena 12 võitu ja kolm kaotust.