Pidurdamatus hoos Oilers on jõudnud NHL-i rekordi lävele

Põhihooaja esimesest 12 mängust kümme kaotanud Oilers alustas oma võiduseeriat 22. detsembril ning on kaotuseta püsinud nüüd enam kui kuu aega järjest. Teisipäeval võõrustas Kanada meeskond Columbus Blue Jacketsit (14-23-9) ja teenis 4:1 võidu.

Warren Foegele ja Evander Kane viskasid mõlemad ühe värava ja andsid väravasöödu, õhe tabamuse lisasid Connor McDavid ning Dylan Holloway. Oilersi väravavaht Stuart Skinner tõrjus 27 Blue Jacketsi pealeviset.

Oilersist sai alles seitsmes meeskond NHL-i ajaloos, kes on võitnud 14 mängu järjest. Rekordiks on Pittsburgh Penguinsi 17 järjestikust võitu hooajal 1992-93, teisel kohal on Blue Jacketsi 16 võitu hooajal 2016-17.

Oilers on 55 punktiga läänekonverentsi kokkuvõttes kuuendal kohal, liiga parima võitude-kaotuste suhtega tiimiks on 68 punkti kogunud Vancouver Canucks (32-11-4), idas on edukaimaks Boston Bruins (29-8-9).