EJL-i akadeemia alustab koostööd Poola ajaloolise klubi akadeemiaga

Eesti Jalgpalli Liidu jalgpalliakadeemia alustas koostööd rikka ajalooga Poola klubi Lodzi Widzewiga, kus mõlema osapoole eesmärk on noormängijate arengu toetamine läbi rahvusvahelise väljundi.

Teekond koostöö sõlmimiseni sai alguse mullu detsembris, mil EJL-i akadeemia juht Marko Lelov, peatreener Marko Pärnpuu ja projekti "Mängija teekond tippu" juht Mario Hansi külastasid Lodzi akadeemia juhtkonda ja kompleksi. Visiidi käigus tutvustati Eesti delegatsioonile akadeemia strateegiat ja mudelit ning arutleti eri koostöövõimaluste üle. Samuti külastasid Eesti ametnikud akadeemia võistkondade treeninguid ning vaatasid Lodzi esindusmeeskonna mängu Poola kõrgliigas ning U-19 meeskonna liigakohtumist.

EJL-i ja Lodzi Widzewi akadeemiate koostöö eesmärk on pakkuda noormängijatele sõpruskohtumistega võimalust end rahvusvahelistes kõrge tasemega mängudes proovile panna. Samuti avab koostöö noormängijate jaoks ukse rahvusvahelisse jalgpalli, sest EJL-i akadeemia noortel on potentsiaalne võimalus osaleda Poola akadeemia treeningutel. Treeneritele ja akadeemiate juhtkonnale loob koostöö võimaluse info ja kogemuste vahetamiseks, samuti planeeritakse külastada teineteise treeninguid.

EJL-i akadeemia mängis esimesed treeningkohtumised Widzewi eakaaslaste vastu möödunud nädalal, kui Poolas lepiti 19. jaanuaril 2:2 viiki ning kaks päeva hiljem, 21. jaanuaril said Eesti noormehed kirja 2:1 võidu. EJL-i akadeemia väravavahi Kaimar Markovi ja Poola akadeemia vahelise juba varasemalt sõlmitud kokkuleppe tulemusena jäi Eesti mängija pärast kohtumisi üheks nädalaks Poola klubi akadeemiasse treenima.

EJL-i jalgpalliakadeemia juht Marko Lelovi sõnul on rahvusvahelised mängu Eesti noormängijate arengus tähtsal kohal. "Kogemus on hindamatu, sest mängijatel avaneb võimalus võrrelda oma oskusi rahvusvahelise standardiga, tuvastades külgi, milles oleme vastastega võrdväärsed, milles ees või maas. Tänu sellele saame mängijate arenguks seada selged eesmärgid," ütles Lelov ja lisas, et koostöö toel loodetakse peagi Lodzi mängijaid ja treenereid ka Eestis võõrustada.

Projekti "Mängija teekond tippu" juht Mario Hansi sõnul on oluline märkida, et koostöö keskne fookus on alati mängijatel ning nende arengu toetamisel ja edendamisel. "Meie eesmärk oli pakkuda noortele jalgpalluritele mitte ainult sportlikke katsumusi ja võimalust juba varakult Poola jalgpalliskautidele silma jääda, vaid ka kogemust sukelduda rikkalikku jalgpallikultuuri, mis võib neid inspireerida ning sütitada tulevikus suuremat kirge ja motivatsiooni saamaks profijalgpalluriks," ütles Hansi.

Eesti Jalgpalli Liit alustas koostöös klubide ja Arte gümnaasiumiga 2018. aasta sügisest jalgpalliakadeemia projektiga, mis annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga. Juba aastaid varem algas jalgpalliliidu ja Arte gümnaasiumi vaheline koostöö, kui 10.–12. klassis on olnud võimalik õppida jalgpalliklassis. 2018. aastal laienes see võimalus 8.–9. klassi õpilastele.

Mängijad saavad treenida EJL-i jalgpallikeskuses, neile tagatakse transport ja kvaliteetne toidukord pärast treeningut. Jalgpallitrenni tehakse akadeemias neli korda nädalas, millele lisandub kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.