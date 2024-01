Zverev üllatas Austraalia lahtiste veerandfinaalis Alcarazi

Saksamaa esireket murdis Alcarazi esimese servigeimi nulliga, loovutas oma servil hispaanlasele vaid kaks punkti ning kulutas avaseti võiduks vähem kui pool tundi. Teise seti alguses olid mõlemad oma servil kindlad, Zverev murdis siis seitsmendas ja üheksandas geimis.

Kolmandas setis lasi Alcaraz Zverevil neljandas geimis kolmandal katsel murda, aga suutis üheksandas geimis vastata ning võitis siis kiires lõppmängus 0:2 kaotusseisust seitse punkti järjest. Viimaseks jäänud setis vahetasid mõlemad kohe alguses murdeid, aga maailma teine reket kaotas siis oma servi ka üheksandas geimis.

Zverev sooritas 28 äralööki ja tegi 25 lihtviga, Alcarazi samad näitajad olid 39 ja 45. Saksa esinumber suutis kümnest murdepallist realiseerida seitse, Alcaraz viiest kaks.

Slämmiturniiril esimest korda maailma viie parema sekka kuuluva mängija alistanud Zverev jõudis oma karjääri jooksul kuuendat korda slämmiturniiri poolfinaali, Austraalias pääses ta nelja parema sekka ka aastal 2020. Kui toona jäi ta alla Dominic Thiemile, tuleb seekord vastamisi minna maailma kolmanda reketi Daniil Medvedeviga.

"Mängisin ühe maailma parima tennisisti vastu, kes on viimastel aastatel läbivalt olnud maailma esi- või teine reket. Oleme kõik inimesed ja on suur au temasuguste tennisistide vastu mängida. Ta on võitnud kaks slämmiturniiri ja kui jõuad seisuni 6:1, 6:3, 5:2, hakkad mõtlema... kui oled võidule nii lähedal, hakkab su aju sellele mõtlema ja see pole alati kasulik, aga olen rahul, et suutsin lõpuni mängida," rääkis Zverev.