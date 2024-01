TÄNA OTSEBLOGI | Tänaku ja Hyundai tiitlijaht saab alguse Monte Carlos

Testikatse:

Kolmapäeva õhtul aset leidnud testikatsel näitas kiireimat minekut Hyundaiga taasliitunud Ott Tänak (Hyundai), kes läbis 3,28 kilomeetri pikkuse katse esimesel läbimisel ajaga 2.00,5.

Elfyn Evans (Toyota) jäi kümnendiku kaugusele, Thierry Neuville (Hyundai) oli 0,8 sekundit aeglasem ja üheksakordne rallivõitja Sebastien Ogier (Toyota) oli omakorda Neuville'ist kümnendiksekundi võrra aeglasem.

Takamoto Katsuta (Toyota) kaotas Tänakule 3,1 sekundiga, Hyundai kolmas juht Andreas Mikkelsen sai teisel läbimisel kirja 2.05,6 (+5,1 sekundit), talle järgnesid M-Sport Fordi esindajad Gregoire Munster (+5,4) ning Adrien Fourmaux (+6,1).

Eelvaade:

Hooaja avarallil on stardinimekirjas kaheksa Rally1 kategooria masinat, neist üks ka 2019. aastal maailmameistriks tulnud Ott Tänak, kes istub sel hooajal taas Hyundai võistlusauto rooli taha. Mullu M-Sport Fordi esindanud eestlane taasliitus sügisel Hyundaiga, keda ta ka aastatel 2020-2022 esindas.

Monte Carlos asuvad Tänaku kõrval Hyundaides starti Thierry Neuville ning Andreas Mikkelsen. Toyota eest asuvad rajale samuti kolm autot, kuid kahel järjestikusel aastal maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperä otsustas, et võtab sel hooajal aja maha ning teeb kaasa osalise koormusega. See tähendab, et Toyota esijuht sel aastal on Elfyn Evans, temaga koos stardivad Monte Carlos veel Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta. M-Sport Fordi ridades tulevad starti Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.

Eestlane ütles, et tal on võistkonnaga taasliitumise üle hea meel. "Olen väga põnevil ja motiveeritud Hyundaiga taasliitumisest. Näen võistkonnas samuti elevust ja siin on selge eesmärk tugev hooaeg kokku panna," sõnas Tänak. "Alustame aastat puhtalt lehelt ja tugev hooaeg jääb ainult meie teha. Loomulikult on meie eesmärk võita MM-tiitel, sama tahab ka meeskond. Tuleb põnev aasta!"

Ott Tänak - Martin Järveoja 2022. aastal Monte Carlos Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Viimased kolm aastat on Monte Carlo ralli kuulunud kogenud Prantsusmaa sõitjatele: 2021. aastal võidutses Ogier, 2022. aastal võitis Sebastien Loeb ning mullu võidutses samuti Ogier. Kaheksakordne maailmameister Ogier on võitnud selle ralli rekordilised üheksa korda, üheksakordne maailmameister Loeb on võitnud kaheksa korda.

Tänakul Monte Carlo rallivõitu ei ole, aga ette on näidata üks teine ja kaks kolmandat kohta. Samas on kolmel korral ka ralli katki jäänud. Mullu jäid Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja viiendaks.

"Monte Carlos hooaja alustamine on alati raske. Sel hooajal toimub ralli jälle Gapi piirkonnas, seega arvatavasti on olud keerulised, tõenäoliselt on rohkem lund ja jääd kui viimasel paaril aastal," ütles eestlane. "Üldiselt oli tunne autos hea, leidsime hea rütmi. Rallil on meie eesmärk pjedestaalil lõpetada, aga muidugi pingutame, et teha võimalikult hea tulemus."

Kuigi MM-sarja uus punktisüsteem on saanud nii palju negatiivset tagasisidet, et rahvusvaheline autoliit FIA tõdes, et on valmis uut süsteemi muutma, jagatakse Monte Carlos punkte täitsa uuel viisil.

Kui seni teenis ralli võitja punktikatseta 25 punkti ning teine ja kolmas koht said vastavalt 18 ja 15 punkti, siis nüüd teenivad esimesed kolm 18, 15 ja 13 punkti. Alates neljandast kohast saavad sõitjad 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Punktid jagatakse välja laupäevaõhtuse paremusjärjestuse põhjal ning pühapäeval teenivad punkte seitse parimat ekipaaži. Viimasel katsel saavad viis kiiremat ekipaaži tavapäraselt ka lisapunkte.

Monte Carlo ralli ajakava:

Neljapäev:

21.35 - SS1 Thoard / Saint-Geniez (21,01 km)

22.58 - SS2 Bayons / Breziers (25,19 km)

Reede

9.51 - SS3 Saint-Leger-les-Melezes / La Batie-Neuve 1 (16,68 km)

11.24 - SS4 Champcella / Saint-Clement 1 (17,87 km)

12.57 - SS5 La Breole / Selonnet 1 (11,57 km)

hoolduspaus

15.56 SS6 - Saint-Leger-les-Melezes / La Batie-Neuve 2 (16,68 km)

17.29 SS7 - Champcella / Saint-Clement 2 (17,87 km)

19.02 - SS8 La Breole / Selonnet 2 (11,57 km)

Laupäev

9.15 - SS9 Esparron / Oze 1 (18,79 km)

10.53 - SS10 Les Nonieres / Chichilianne 1 (20,04 km)

12.06 - SS11 Pellafol / Agnieres-en-Devoluy 1 (21,37 km)

hoolduspaus

15.05 - SS12 Esparron / Oze 2 (18,79 km)

16.53 - SS13 Les Nonieres / Chichilianne 2 (20,04 km)

18.06 - SS14 Pellafol / Agnieres-en-Devoluy 2 (21,37 km)

Pühapäev

8.04 - SS15 La Breole / Selonnet 3 (18,31 km)

9.35 - SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)

13.15 - SS17 La Bollene-Vesubie / Col de Turini (14,80 km)

Autoralli MM-sarja 2024. aasta võistluskalender:

25.-28. jaanuar - Monte Carlo ralli

15.-18. veebruar - Rootsi ralli

28.-31. märts - Safari ralli

18.-21. aprill - Horvaatia ralli

9.-12. mai - Portugali ralli

30. mai - 2. juuni - Sardiinia ralli

27.-30. juuni - Poola ralli

18.-21. juuli - Läti ralli

1.-4. august - Soome ralli

5.-8. september - Akropolise ralli

26.-29. september - Tšiili ralli

31. oktoober - 3. november - Kesk-Euroopa ralli

21.-24. november - Jaapani ralli