Üllatuskaotus lükkas hiljutise võitja Alžeeria auti

Mauritaania koondis polnud kunagi varem Rahvuste karikaturniiril isegi juhtinud, veel vähem mängu võitnud, kuid nüüd piisas neile Mohamed Dellahi Yali 37. minuti tabamusest.

Võit tähendas, et Mauritaania lõpetas D-alagrupi kolme punktiga kolmandal kohal, aga juba praegu on selge, et sellest piisab 16 hulka pääsemiseks.

2019. aastal teist korda Rahvuste karikaturniiri võitnud Alžeeria jäi aga pärast viike Angola (1:1) ja Burkina Fasoga (2:2) kahe punktiga viimaseks ega saa edasi.

D-alagrupi võitis Angola koondis, kes alistas viimases voorus Burkina Faso 2:0 ja lõpetas seitsme punkti peal. Neli punkti kogunud Burkina Faso sai teise koha.

Veel peeti teisipäeval viimane voor C-alagrupis, mille võitis täiseduga tiitlikaitsja Senegal: esimeses voorus alistati Gambia 3:0, teises Kamerun 3:1 ja viimases Guinea 2:0.

Teisena pääses edasi Kamerun, kes tuli lõpuminutitel Gambia vastu 1:2 kaotusseisust välja ja võitis 3:2 ning teenis neli punkti. Samuti neli punkti saanud, aga kolmandaks jäänud Guinea jõudis samuti 16 hulka. Gambia kaotas kõik mängud.

Tuntud jalgpalliriikidest on praeguseks turniir lõppenud Ghana koondisel, kes jäi B-alagrupis võiduta. Samuti ei ole kindel võõrustaja Elevandiluuranniku edasipääsemine. A-alagrupis õnnestus neil teenida vaid üks võit.

Viimase vooru kohtumised on pidada veel E- ja F-alagruppides, kus on edasipääs tagatud vastavalt Malil ja Marokol, aga ühelgi ülejäänud kuuest koondisest ei ole veel kõik šansid kadunud.