Odermatt tegi imelise tõusu ja jätkab võimsat seeriat

Seejuures esimene laskumine Odermattil ebaõnnestus ja selle distsipliini valitseja piirdus alles paremuselt 11. ajaga, kaotades Fellerile pea sekundiga. Teisel laskumisel ei suutnud aga keegi esikümnest temaga sammu pidada ja ka Feller kaotas viie sajandikuga.

Seega jätkus Odermatti suurepärane seeria. Ta on jõudnud nüüd suurslaalomis pjedestaalile koguni 22 võistlust järjest, seejuures 17 korda on ta lõpetanud kõrgeimal astmel.

"See on hullumeelne," sõnas avalaskumisel peaaegu saatusliku eksimuse teinud päevakangelane ise. "Ma lootsin seda, aga pärast esimest laskumist eriti ei uskunud - kuid selline on sport."

"Ma ei proovinud teha midagi väga erilist. Teadsin, et pean püsima joonel ja kogu aeg pingutama. Täna olid keerulised lumeolud, taktika ei seisnenud täiega ründamises, pidid puhtalt sõitma ja sellega toime tulema."

Esikolmikule järgnesid norralane Alexander Steen Olsen (+0,33), šveitslane Loic Meillard (+0,56), horvaat Filip Zubcic (+0,56), andorralane Joan Verdu (+0,82) ja itaallane Filippo Della Vitte (+0,87).

Kolmapäeva õhtul on Schladmingis kavas slaalom.