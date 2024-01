Eestlased said noorte olümpia pargisõidus 13. koha

Lõuna-Koreas Gangwonis toimuvatel noorte olümpiamängudel hoolitsesid Eesti päeva parimate individuaaltulemuse eest lumelaudur Laura Anga ja freestyle-suusataja Mirjam Revjagin, kes said mõlemad pargisõidus 13. koha.

17-aastane Revjagin sai pargisõidu avalaskumisel teenitud 48,25 punktiga 13. koha. Finaalipääsust jäi puudu 12 punkti. Treener Karl Kristian Alasi sõnul oli Welli Hilli lumepargis valitsenud raskete olude tõttu keeruline olümpiadebüüdiks valmistuda.

"Mõlemal treeningpäeval oli jäine ja tuuline ilm, see tegi raja raskemaks ja ohtlikumaks. Ka täna oli rada ikka üsna jäine, aga üritasime maksimumi võtta. Mirjami esimene sõit oli üsna puhas, kuigi ta ei saanud grabi kätte ja seal kaotas ta punkte. Teises run'is läks Mirjam finaalipääsu püüdma, aga ta kukkus ootamatult kolmandal reilil," selgitas treener.

Neli aastat tagasi, Lausanne'i noorteolümpial pidasid pargisõidus kuldmedali nimel lahingu Kelly Sildaru ja hiinlanna Eileen Gu, mille võitis Sildaru. Kaks aastat hiljem võitlesid nad Pekingi olümpiamängudel samamoodi medalite eest, Gu võitis hõbeda ja Sildaru pronksi. Alasi näeb, et 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo olümpiamängudeks võib neile Gangwonist konkurente lisanduda.

"Kindlasti tänane võitja Flora Tabanelli (teenis 91 punkti) ja Saksamaa tüdruk Muriel Mohr, kes täna sai pronksi. Naiste tasemel on näha, et pigem keskendutakse hüpetele - kahekordsed hüpped on igapäevaseks saanud. Reilide osa - mida kiidetakse eriti Kelly sõidu juures - pole nii palju edasi arenenud," hindas Alasi.

Eesti lumelaudureid oli pargisõidus stardis suisa kaks. 14-aastane Laura Anga sai teisel laskumisel teenitud 36 punktiga 13. koha, 14-aastane Triinu Marta Oiderma leppis 26,50 punktiga ja 17. kohaga. Angal jäi finaalipääsust puudu 10,25 punkti. "Treeningul tuli kõik puhtalt välja, aga võistlusel ei tulnud. Oleks kõik õnnestunud, võinuks finaalis sõita küll. Aga vähemalt teisel run'il ei kukkunud," ütles Anga. Lumelaudurid ja freestyle-suusatajad on järgmisena stardis laupäeval Big Airi kvalifikatsioonis.

Noorte olümpia laskesuusaprogramm lõppes 4 x 6 km segateatesõiduga, kus Eesti võistkond koosseisus Laureen Simberg, Kätrin Kärsna, Oskar Orupõld, Daniel Varikov sai 12. koha. Võitis Itaalia.

Mäesuusatamise suurslaalomis hoidis Markus Mesila avalaskumise järel 47. kohta, kuid teisel laskumisel tulemust kirja ei saanud.

Neljapäeval on eestlastest võistlustules mäesuusatajad Markus Mesila ja Hanna Gret Teder, kellel on ees slaalom.