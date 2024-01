Kudre-Schnyderi jaoks algas MM murtud suusaga

"Tänane sprint oli minu jaoks kindlasti ebaõnnestumine. Juba esimesse punkti oli üks päris järsk ja künklik kurv. Seal õnnestus mul kuidagi väga-väga halvasti oma suusk ära murda," kommenteeris Kudre-Schnyder pärast võistlust.

"See läks sideme tagaosast ehk ma tundsin, et saan suusaga edasi sõita, aga samas ta ikkagi pidurdas mu kiirust. See andis natuke negatiivse põntsu. Sealt tuli edasi ka viga esimesse punkti ja kokkuvõttes liiga palju väikseid ebaõnnestumisi, mis sprindis head tulemust ei too."

MM-il ootab teda veel kolm distantsi ehk kõik pole veel läbi. "Ma arvan, et homme on võimalik hea sõiduga kindlasti kohti tõusta. Siis võib-olla lühirada ja sprinditeade - sealt täiesti nullist alustada."

"Ma arvan, et vorm on hea ja tegelikult tuleb terve varustuse ja hea keskendumisega järgmised distantsid edukamalt sõita," lõpetas Kudre-Schnyder.

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet suusaorienteerumise MM-i naiste jälitussõidult kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 14.05.