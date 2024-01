Paide saab sel aastal jalgpallihalli ja -akadeemia

Paides on 2024. aastal toimumas mitmeid jalgpallilisi uuendusi: sügisest alustab õppetööd Paide Linnameeskonna jalgpalliakadeemia ning aasta lõpuks saab valmis jalgpallihall.

18. jaanuaril toimunud istungil võttis Paide linnavolikogu vastu otsuse, millega suurendatakse jalgpallihalli valmimisel omaosalust 600 000 euro võrra. Halli kogumaksumus on 3,6 miljonit eurot ning see on planeeritud valmima selle aasta lõpuks. Lisaks planeerib Paide Linnameeskond rajada halli ümbrusesse spordikompleksi teeninduskeskuse, teenindushooned ja parkla, vahendab Jalgpall.ee.

Jaanuari algul toimus Paide Muusika ja Teatrimajas gala, kus tutvustati jalgpalliakadeemia projekti. Üritusel sõlmisid Paide Linnameeskond ja Järvamaa Kutsehariduskeskus ka ühise eesmärgi lepingu akadeemia loomiseks ja arendamiseks. 2024. aasta sügisest alustavas Paide Linnameeskonna jalgpalliakadeemias saavad noored jalgpallihuvilised siduda keskhariduse omandamise tippjalgpalluriks pürgimisega ning kooli lõpetamise järel on neil võimalik jätkata õpinguid ülikoolis.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on alates sügisest viiel erialal õppides võimalik kombineerida õpe nii, et tunniplaanijärgse õppe eel ja järel toimuvad hommikuti ja õhtuti jalgpallitreeningud. Koostöös EJL-iga on akadeemia õpilastel võimalik valida ka erinevaid spordi- ja jalgpallialaseid lisaaineid nagu kohtunikutöö, treenerikutse, jalgpalliajalugu ning spordi, kultuuri ja eetika alused.