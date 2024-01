Sabalenka oli Krejcikovast taas kindlalt üle

Sabalenka loovutas mõlemas setis ühe servigeimi, aga Krejcikova suutis kahe seti peale võita vaid kolm oma pallingugeimi. Seejuures oma teiselt servilt teenis tšehhitar kõigest 20 protsenti punktidest.

Sabalenka ja Krejcikova on mänginud alates 2020. aastast omavahel seitse korda ja vaid korra on võitnud Krejcikova. Seejuures viimasest neljast omavahelisest mängust on võitnud Sabalenka ja neist omakorda kolm viimast settidega kaks-null.

Poolfinaalis läheb Sabalenka vastamisi mulluse USA lahtiste võitja Coco Gauffiga.