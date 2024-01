Võru peatreener Lüütsepp: enesekindlusest puudu ei tohiks olla

Võru meeskond saab mängule vastu minna positiivse emotsiooni pealt, sest viimati saadi nädalavahetusel 3:1 jagu tabeli teise koha meeskonnast Tartu Bigbankist. Võru peatreener Oliver Lüütsepp tõdeb, et hetkel läheb Võrul hästi.

"Enesekindlusest puudu ei tohiks olla tõesti. Treenerina teeb hetkel rõõmu see, et mingid asjad, mida oleme treeninud, on paremaks läinud, meie mäng ongi läinud paremaks," alustas Lüütsepp. "Ja sellega tuleb ka emotsionaalne foon kaasa ja elu ongi kohe ilusam, nii väljakul kui selle kõrval on lihtsam olla. Detsembris, pärast karika poolfinaali kaotust oli meil ikkagi keerulisem periood, aga töötasime pea püsti edasi ja nüüd maitseme selle vilju. Üldiselt oleme seni läbi hooaja liikunud õiges suunas," lisas peatreener.

Liigatabelis asub Barrus 21 punktiga kolmandal kohal, võidetud on kaheksa ja kaotatud kuus mängu. Jekabpils asub 6 punktiga viimasel real, 12 kohtumisest on võidetud vaid kaks.

"Jekabpilsil on olnud keerulisem aasta, nende meeskond pole ehk nii hästi komplekteeritud, kui varasemalt. Samas võivad nad heal päeval väga hästi mängida ja kunagi ka ei tea, kellega nad tulevad ja kuidas mängivad. Vaatame mänguks valmistudes põhimehed üle ja püüame valmis olla kohanemiseks. Enda hea valmisolek on tähtsaim," sõnas Lüütsepp.

Mäng Võru spordihoones algab kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 19.00. Nädalavahetusel toimub veel seitse kohtumist, kus Eesti klubidest saab kodus mängida vaid Võru meeskond, kes võõrustab Gargždai Amber Volleyt.