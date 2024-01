Olümpiavõitja teatas ootamatult karjääri lõpetamisest

27-aastane Horton nimetas otsuse põhjuseks motivatsioonipuudust. "Ma tahtsin Pariisis võistelda, kuid mul lihtsalt pole motivatsiooni. Ma tahan alati anda endast parimat. Ma ei ole keegi, kes tahab lihtsalt koondisesse kuuluda ja lõbutseda, nii et on õige aeg lõpetada. Ma loodan, et Austraalia tunneb, et olen teinud nad uhkeks," kommenteeris Horton Austraalia ujumisliidu vahendusel.

Horton võistles 2016. aasta Rio de Janeiro ja 2021. aasta Tokyo olümpiamängudel, teenides oma olümpiadebüüdil kuldmedali 400 m vabaujumises. Tokyos lisas ta oma auhinnakappi pronksmedali 4x200 m vabaujumise teateujumises.

Lisaks olümpiamängudel saavutatud edule on Horton karjääri jooksul võitnud mitmeid medaleid maailmameistrivõistlustelt, Vaikse ookeani piirkonna meistrivõistlustelt ja Rahvaste Ühenduse mängudelt.

Ujumisfännidele jääb Horton kindlasti meelde 2019. aastal Lõuna-Koreas toimunud MM-ilt, kui ta keeldus 400 m vabaujumise autasustamisel tõusmast pjedestaalile koos kulla võitnud konkurendi Sun Yangiga.

Lisaks keeldus Horton Yangiga koos ühel fotol poseerimast ja tema kätt surumast. "Ma ignoreerisin teda, sest mul ei ole aega ega lugupidamist valemängijate vastu. Mul on probleem sportlastega, kes on andnud positiivse proovi, ent jätkavad ikka võistlemist," ütles Horton toona.

Yangile määrati 2014. aastal kolmekuuline võistluskeeld, kuna tema dopinguproovist leiti trimmasidiini stimuleerivat stimulaatorit. Väidetavalt oli see mõeldud südame raviks.