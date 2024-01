Djokovicil kulus Fritzi alistamiseks neli tundi

Esimeses setis oli Fritzil seisul 6:5 kasutada kaks settpalli, kuid tal ei õnnestunud kumbagi realiseerida. Seejärel läks sett kiiresse lõppmängu, kus Djokovic jäi peale 7:3. Fritz alustas järgmist setti servimurdega ja võitis teise vaatuse lõpuks 6:4.

Kolmandas setis ladus Djokovic setivõidule põhja kiire murdega, mille toel asus 3:0 juhtima. Teist korda murdis serblane vastase pallingu viimaseks jäänud kaheksandas geimis, teenides seega 6:2 setivõidu. Neljandas setis murdis Djokovic veel kahel korral Fritzi pallingu ning sai kokkuvõttes 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3 võidu.

Djokovic servis 20 ässa Fritzi 16 vastu. Serblase esimese servi õnnestumise protsent oli 63 ning esimeselt servilt võitis ta 82 ja teiselt 58 protsenti mängitud punktidest. Djokovic tegi kokku 52 äralööki ja 26 lihtviga, Fritzi näitajad olid vastavalt 63 ja 39.

Poolfinaalis läheb Djokovic vastamisi kas neljandana asetatud Jannik Sinneri (ATP 4.) või viiendana asetatud Andrei Rulbjoviga (ATP 5.).

15 - Defeating Taylor Fritz, Novak Djokovic claimed his 15th ATP top 20 win at Grand Slams since turning 35, surpassing Roger Federer (14) for the most of any 35+ player since the ATP rankings were published in 1973. Evergreen.#AusOpen | @AustralianOpen @DjokerNole @atptour pic.twitter.com/7ulSA4rDEq