Krõbedat ilma trotsinud Teder sai noorte olümpial 22. koha

16-aastane Teder oli avalaskumise järel 28. kohal, kuid suutis teises sõidus oma tulemust parandada. Võitjaks tulnud itaallasele Giorgia Collombile kaotas ta 8,77 sekundiga.

"Läksin oma sõitu tegema. Esimeses sõidus oli minu stardinumber 54 ning rajaolud olid kehvemad. Teises sõidus sain kolmandana startida ja tunne oli juba palju parem," hindas Teder. Neljapäeval tuleb ta rajale ka slaalomis. Teine Eesti mäesuusataja Emma Tammemägi kukkus esimeses sõidus, vigastas põlve ning rohkem noorte olümpial starti ei tule.

Kiiruisutajatel oli kavas 1500 meetri distants. Sten Talumaa sai ajaga 2.09,09 28. koha ja Saskia Kütt sai 30. koha (aeg 2.25,30). Laskesuusatajad trotsisid Alpensia staadionil tuulekülma. Eesti parimana oli meeste sprindis kolme möödalasu juures Frederik Marten Välbe 32., naistest sai Kätrin Kärsna nelja trahviga 46. koha.

Laskesuusatamise noortekoondise peatreener Vjatšeslav Všivtsev ütles, et noored said Gangwonis tulevikuks väärtusliku kogemuse. "Väga muutlik ilm oli. Poisid said veel hakkama, aga tüdrukutel läks asi loteriiks. Selles vanuses kogemust ja kiiret reageerimist oodata on väga raske, see oli tulevikuks päris hea proovikivi. Kõik olid vaatamata sellele väga tublid, rajal pingutati tublisti. Külmaga oleme harjunud, sest Otepääl oleme sellises talveilmas ikka harjutanud," ütles Všivtsev.

Noorte olümpiamängude laskesuusaprogramm lõpeb kolmapäeval segateatesõiduga. Paarissegateates seitsmenda koha saanud Välbe ja Anlourdees Veerpalu starti ei tule. "Eesmärk oli, et iga sportlane saab võrdselt võimalusi startida. Seega tulevad rajale Daniel Varikov, Oskar Orupõld, Kätrin Kärsna ja Laureen Simberg. Noored on kõik tahtmist täis," selgitas Všivtsev.

Kolmapäeval teevad Lõuna-Koreas noorte olümpia debüüdi lumelaudurid Laura Anga ja Triinu Marta Oiderma ning freestyle-suusataja Mirjam Revjagin, kellel on ees pargisõit.