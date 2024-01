Jaanus Teppan: Daisyl on sprindis kõige suurem šanss oma võimekus ära realiseerida

Teisipäeval on MM-il kavas sprindid ja kolmapäeval jälitussõidud. Esimesel alal lähevad võitu püüdma 67 meest ja 40 naist 18 riigist. Eesti koondisesse kuuluvad meestest Kevin Hallop, Mattis Jaama, Sander Pritsik ja Andres Room ning naistest Daisy Kudre-Schnyder, Doris Kudre, Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku, Epp Paalberg ja Laura Elisabeth Christel Laan.

"Meie võistkonna liider on Daisy Kudre-Schnyder, kes on neljakordne maailmameister, aga ta on sel aastal pühendunud rohkem tööle ja ettevalmistus on seetõttu lünklikuks jäänud," alustas Teppan. "Ma loodan, et noored, eriti just juuniorid, hakkavad rohkem esile tõusma. Meil on päris mitu huvitavat ja perspektiivikat noorsportlast. Kohti ma ei oska hetkel välja pakkuda, võib-olla pärast teisipäevast sprinti, siis on natukene selgem, millise ettevalmistuse on konkurendid teinud."

Kudre-Schnyder on varasemalt öelnud, et Ramsau rajad talle pigem ei sobi. Millised on tema väljavaated medali võitmiseks? "Me ei oska tegelikult öelda. Kõik sõltub ju sellest, mis on rajameister ette valmistanud. See üllatuskomponent on alati olemas. Teisipäeval on sprindisõit ja rada hakkab kuskilt kõrgemalt pihta ja lõppeb suusastaadionil. Ise arvan, et määravaks saab see, kes kiirelt valib endale õiged rajad. Ma ise arvan, et võib-olla teisipäeval ongi Daisyl kõige suurem šanss oma võimekus ära realiseerida," märkis koondise peatreener.

Esmakordselt stardivad suusaorienteerumise tiitlivõistlustel ka taliolümpia karastusega suusatajatest kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku. "Nad osalesid eelmisel aastal Eesti meistrivõistlustel, Kaidy saavutas teise ja Keidy neljanda koha. Nad oskavad lisaks suusatamisele ka hästi orienteeruda. Ramsaus on nad oma põhivõistluse ehk U-23 MM-i eellaagris. Suusaorienteerumise MM on nende jaoks hea pingutus, kus mõtted on mujal. Pole täisgaasiga sõit, vaid tuleb ka peaga tööd teha," selgitas juhendaja.

Keidy (vasakul) ja Kaidy Kaasiku Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Mida peaksid esmakordselt suusaorienteerumist vaatavad inimesed silmas pidama? "Neid aspekte on väga palju. Teleülekandes pole kõike näha, mis metsas toimub. Näiteks, kui palju lund on või kuidas sportlased lõikeid teevad. Seda ei oska keegi ette näha ja kuna tehakse palju erinevaid valikuid, siis see toobki võistlusesse põnevust. Keeruline on prognoosida, aga võin nii palju öelda, et Ramsaus metsa all palju lund pole ja rajaolud on pigem keerulised," lisas Teppan.

Suusaorienteerumise MM-i näeb otsepildis ETV2 vahendusel ja ERR-i spordiportaalis. Naiste sprint algab teisipäeval kell 12.25 ja meeste sprint kell 13.40.