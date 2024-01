Embiid viskas San Antonio vastu koguni 70 punkti

Eelmisel hooajal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Embiid viibis platsil 37 minutit ning tema arvele kogunes karjääri tippmarki tähistavad 70 punkti (kahesed 23/39, kolmesed 1/2, vabavisked 21/23), 18 lauapalli (9 ründes), viis resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ja üks kulp.

Embiidist sai sel hooajal esimene ja ühtekokku üheksas mees, kes visanud NBA mängus vähemalt 70 punkti. Ühtlasi võttis ta enda nimele 76ersi ühe mängu punktirekordi, mis seni kuulus Wilt Chamberlainile (68 p). NBA rekord on endiselt Chamberlaini käes, tema viskas 1962. aasta märtsis Philadelphia Warriorsi kasuks täpselt 100 punkti.

"Ma olen tegelikult natukene vihane, sest eksisin mitmel lihtsal viskel," ütles Embiid mängu järel. "Wilt saavutas väga palju ja päris lahe on olla temaga samas lauses ära mainitud. Mul oli lihtsalt suurepärane õhtu. Ainus asi, mida ma oma tiimikaaslastelt palusin, oli see, et nad ei söödaks palli iga hinnaga mulle. Ütlesin neile, et peame ikkagi meeskondlikult mängima."

Embiidi kõrval panustasid 76ersi võitu ka Tyrese Maxey 18 ja Tobias Harris 14 punktiga. Spursi edukaimaks osutus uustulnuk Victor Wembanyama 33 punkti ja seitsme lauapalliga.

Kuuenda järjestikuse võidu teeninud 76ers (29-13) jätkab idakonverentsis kolmandal kohal. Spurs (8-35) paikneb läänekonverentsis 15. ehk viimasel real.

Lisaks Embiidile tegi läinud ööl hiilgava partii veel Karl-Anthony Towns, kes viskas Minnesota Timberwolvesi kasuks 62 punkti (kahesed 11/20, kolmesed 10/15, vabavisked 10/14).

Kuigi Towns püstitas klubi ühe mängu punktirekordi, pidi Timberwolves siiski tunnistama Charlotte Hornetsi 128:125 (32:34, 32:35, 28:38, 36:18) paremust. Võitjate resultatiivseimad olid Miles Bridges ja uustulnuk Brandon Miller vastavalt 28 ja 27 punktiga.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 113:122

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 99:126

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 100:108

Dallas Mavericks - Boston Celtics 110:119

Phoenix Suns - Chicago Bulls 115:113

Sacramento Kings - Atlanta Hawks 122:107