Salah jääb vigastuse tõttu kuni kuuks ajaks platsi kõrvale

Salah sai vigastada neljapäeval, kui Egiptus ja Ghana 2:2 viigi välja mängisid. Kuigi esialgu arvati, et jalavigastus ei ole tõsine, teatas mängija agent Ramy Abbas esmaspäeval ühismeedias, et Salah jääb mõneks ajaks vigastusest taastuma.

"Mohamedi vigastus on tõsisem, kui esialgu arvasime. Ta ei jää välja kaheks mänguks, vaid 21-28 päevaks. Tema parimaks võimaluseks AFCON-il osaleda on Ühendkuningriigis intensiivne taastumisprotsess läbida ning ta liitub meeskonnaga kohe, kui saab," kirjutas Salah agent.

Eurosport kirjutas, et mängija on juba turniiri võõrustavalt Elevandiluurannikult lahkunud ning Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles pühapäeval, et klubi juures taastumine oli loogiline samm.

"Ma rääkisin temaga kohe pärast mängu, samal õhtul, kui see juhtus. Ta on olnud meie arstidega ühenduses," ütles Klopp. "Elevandiluurannik on kindlasti ilus riik, kuid keegi meie inimestest pole seal ja nende inimesed peavad mängivate mängijate eest hoolitsema."

AFCON-i turniiri finaalmäng toimub 11. veebruaril.