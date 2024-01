Tammeka keskkaitsja jätkab karjääri Poola kõrgliigas

Mullu koduses jalgpalli naiste Meistriliigas kolmandana lõpetanud Tartu JK Tammeka teatas esmaspäeva õhtul, et klubi keskkaitsja Eva-Maria Niit sõlmis lepingu Poola kõrgliigaklubiga.

21-aastane rahvuskoondislane jätkab enda karjääri Poola kõrgliigas mängiva KKPK Medyk Koniniga, kellega sõlmis üheaastase lepingu.

"Olin klubi juures testimisel alates jaanuari algusest ning klubi otsustas mulle nüüd pakkumise teha, mille otsustasin ka vastu võtta. Olen äärmiselt tänulik Tammekale, kes on aastate jooksul pakkunud mulle niivõrd hea platvormi, et selline võimalus nüüd avanes. Aitäh naiskonnale, treeneritele ja tervele klubile. Kindlasti ristuvad meie teed ka edaspidi," ütles Niit.

Modyk Kenin on tänavu 11 mängust võitjana väljunud vaid kahel korral ning asetseb Poola naiste kõrgliigas eelviimasel ehk 11. tabelireal. Klubi on neljal korral Poola Ekstraliga meistriks tulnud, lisaks on alates 2004/05 hooajast üheksal korral kohalikus karikasarjas võidutsetud.