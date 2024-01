Van Aert lõpetas MK-etapil Benidormis Van der Poeli võiduseeria

Eliitklassi meeste võistlusel lõpetas Van Aert valitseva maailmameistri Mathieu van der Poeli (Alpecin-Deceuninck) neljavõidulise seeria, kui pälvis üheksaringilisel jõuproovil esikoha ajaga 1:01.06, vahendab ejl.ee.

Belglane tegi võidulükke viimasel tõusul, kukkus seejärel, kuid see ei takistanud tal esikohta napsamast kaasmaalaste Michael Vanthourenhouti (Pauwels Sauzen – Bingoal; +0.03) ja Thibau Nysi (Baloise Trek Lions; +0.07) ees. Avaringil mehaaniliste probleemidega tegelenud Van der Poel lõpetas viiendal kohal, kaotades Van Aertile 12 sekundiga.

"Natuke oli halba õnne, aga jätkasin võitlemist. Tundsin end päris tugevana. Mathieu on muidugi samuti väga tugev, kuid tal oli ka halba õnne. Kahju, et meil omavahel suurt duelli ei toimunud, kuid siiski enne lõppu kukkudes pidin teised konkurendid seljatama. See ei olnud lihtne, aga mul on hea meel, et seda suutsin. Võitmine on alati magus ja see oligi siin minu eesmärgiks," ütles hooaja esimese MK-etapivõidu teeninud Van Aert võistluse järel.

MK-sarja kokkuvõttes juhib enne viimast etappi belglane Eli Iserbyt (317 punkti), edestades hollandlasi Joris Niewenhuisi (283) ja Lars van der Haari (274). Viiel etapil osalenud Van der Poel (181) hoiab üheksandat kohta ja neljal etapil osalenud Van Aert (121) 15. positsiooni.

Eliitklassi naiste konkurentsis oli hollandlannade ülemvõim, kes võtsid lõpuks nelikvõidu. Parim oli valitsev maailmameister Van Empel (52.53), jättes selja taha Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck; +0.01), Ceylin Alvarado (Alpecin-Deceuninck; +0.16) ja Lucinda Brandi (Baloise Trek Lions; +0.27).

MK-sarja üldvõidu kindlustas juba enne viimast etappi omale Alvarado (337 punkti). Teisel positsioonil on Pieterse (290) ja kolmandal Brand (259). Vahepeal seitsmel etapil osalemata jätnud Van Empel (212) on viies.

Cyclo-crossi MK-hooaja viimane etapp peetakse 28. jaanuaril Hollandis Hoogerheide's.