Eesti vibulaskurid teenisid MK-etapil kõrgeid kohti

Kvalifikatsioonis teenisid eestlannad 72 võistleja seas häid kohti, kõige kõrgemale asetus neljandaks jäänud Meeri-Marita Paas. Lisell Jäätma jäi viiendaks ning Maris Tetsmann lõpetas 11. kohaga. Meeste klassis teenis Robin Jäätma 150 konkurendi seas kaheksanda koha.

2023. aastal Nimes'is pronksmedali võitnud ja vahetult enne võistlust tervisega kimpus olnud Robin Jäätma läks vastamisi Hispaania laskuri Ramon Lopeziga ning tasavägises heitluses jäi tulemuseks 148:148. Ümberlaskmisel andis eestlase kümnesse lastud nool vastase üheksa vastu edasipääsu kaheksandikfinaali. Seal sai Jäätma vastaseks maailma esinumbri Mike Schloessere, kes võitis puhtalt 150:148 ning tuli hiljem ka turniiri võitjaks. Jäätma teenis seega üldarvestuses üheksanda koha.

2023. aasta Nimes'i turniiri meister Lisell Jäätma asus esimeses duellis vastamisi Anna Conesaga, alistades prantslanna 147:143. Meeri-Marita Paas alistas enda 1/16-finaalis kindlalt Portugali laskuri Rita Pereira 146:141. Maris Tetsmann läks 1/16-finaalis vastamisi Horvaatia laskuri Amanda Mlinariciga ning teenis 145:143 võiduga edasipääsu.

Kaheksandikfinaalis oli Tetsmanni vastaseks kvalifikatsioonis kuuendale kohale tulnud itaallanna Francesca Aloisi, kellega lasti välja 142:142 viik. Ümberlaskmises lastud kümme vastase üheksa vastu andis eestlannale edasipääsu.

Paas läks vastamisi Luksemburgi laskuri Mariya Shkolnaga, kellega lasti viiki 147:147. Ümberlaskmisel tabasid mõlemad laskurid kümnesse, kuid Shkolna tsentrile lähemal olnud nool jättis Paasi üldarvestuses üheksandale kohale.

Lisell Jäätma alistas esmalt Marion Girard 149:144 ning läks veerandfinaalis vastamisi Shkolnaga, kes alistas ka teise eestlanna, seekord seisuga 147:145. Tiitlikaitsja Jäätma lõpetas maineka võistluse viienda kohaga.

Tetsmann alistas Singapuri laskuri Tze Chieh Contessa Loh 146:144, kuid pidi poolfinaalis mehhiklanna Andrea Beccerra 147:144 paremust tunnistama. Pronksimatšis põrkas ta samuti kokku maailma edetabelis kuuendal kohal asetseva Shkolnaga, kes teenis 144:142 võidu, andes Tetsmannile turniirilt kõrge neljanda koha.

"Minu eesmärk siia tulles oli jõuda kolmandasse ringi. Seega pronksimatši jõudmine oli üle ootuste hea. Euroopa suurimal võistlusel neljandaks tulla on väga hea saavutus," sõnas Tetsmann. "Aga kui ma ütleks, et olen 100 protsenti rahul, siis see oleks vale. Sportlasena tahan ju ikka võita, aga et ükskord võitma hakata, pead piisavalt palju kaotama. Kaotused motiveerivad ja õpetavad kõige rohkem."