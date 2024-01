O'Sullivan tuli finaalis Trumpi vastu kaotusseisust välja

48-aastase briti karjääri 41. reitinguturniiri võit ei tulnud aga lihtsalt, sest Trump alustas nelja järjestikuse freimivõiduga, ületades teises freimis ka nn sajandipiiri. O'Sullivan vastas siis kahe võiduga, misjärel vahetasid mehed freimivõitusid kuni seisuni 6:3.

O'Sullivan läks aga siis suurepärasesse hoogu ning võitis lausa kuus freimi järjest, jõudes turniirivõidust ühe kaugusele. Trump võitis siis ühe, kuid O'Sullivan lõi 17. freimis 79 ning teenis kokkuvõttes 10:7 võidu.

O'Sullivan lõi finaalkohtumises neli korda üle 100, Trump sai hakkama kolme sajalise seeriaga.

"Judd põrutas kohe 4:0 ette ja ma mõtlesin, et mul tuleb siin kiire õhtu. Suutsin pärastlõunal mõned freimid võtta, mis andis mulle 3:5 seisul optimismi," sõnas maailma esinumber. "Sa pead Juddi vastu alati võitlema, sest ta on sõdalane. Minu silmis on ta tänavuse MM-i favoriit."

Snuukri maailmameistrivõistlused toimuvad Inglismaal Sheffieldis ning saavad alguse 20. aprillil. Tiitlit asub kaitsma maailma edetabelis neljandal kohal asetsev belglane Luca Brecel, O'Sullivan on võidutsenud seitsmel korral.