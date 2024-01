Venno ja Kordas jätkavad resultatiivselt, Laagi koduklubi taas võidukas

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai taas võidurõõmu tunda Kristiine Miileni koduklubi Nancy Vandoeuvre, alistades 3:1 (25:13, 25:18, 24:26, 25:13) France Avenir 2024. Miilen panustas viis punkti (-1).

Carmel Varese tööandja RC Cannes pidi tunnistama Mulhouse'i 3:0 (25:12, 25:20, 25:16) paremust. Vares kaasa ei teinud. Tabelis on Nancy 37 punktiga teine ja Cannes 1o punktiga eelviimane.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid Ardo Kreek ja Arago de Sete vastu võtma 0:3 (25/27 21/25 22/25) kaotuse Narbonne'ilt. Kreek tõi viis punkti (+5).

Märt Tammearu ning Tours teenisid aga 3:1 (26:24, 25:20, 23:25, 25:15) võidu Poitiers' üle. Tammearult vähese mänguajaga üks punkt (-1). Liigatabelis on Tours 32 silmaga viies ning Sete 11. kohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku tööandja Santa Croce Kemas Lamipel 0:3 (23:25, 23:25, 19:25) kaotuse Ravennalt. Allik panustas kuue punktiga (+1). Tabelis asub Santa Croce 22 punktiga kaheksandal positsioonil.

Kataris aitas Oliver Venno Al Rayyani meeskonna 3:1 (26:28, 25:16, 25:17, 25:21) võidule Al Ahli vastu, tuues võitjate resultatiivseimana 17 punkti (+7). Tabelis on Al Rayyan 32 punktiga teine.

Šveitsis pidi Joosep Kuriku ja Valentin Kordase koduklubi Genfi Genois tunnistama Lausanne'i 3:1 (25:21, 25:16, 20:25, 25:23). Kordaselt 15 punkti (+8), Kurikult kaks punkti (-2). Tabelis on Genf 23 punktiga teisel kohal.

Tšehhi kõrgliigas pidi Silver Maari tööandja Libereci Dukla tunnistama Praha meeskonna 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:20) paremust. Maari vastuvõtt oli 41 protsenti. Tabelis hoiab Liberec 35 silmaga kolmandat kohta.

Saksamaa kõrgliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys 3:0 (25:21, 25:12, 25:18) võidu Friedrichshafeni vastu. Liigas on Berliin 40 silmaga esikohal.

Belgias aitas Alex Saaremaa Aalsti Lindemansil nädala esimeses kohtumises tulemusega 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:17) alistada Genti Caruuri. Saaremaa arvele kogunes kaheksa punkti (+5). Seejärel saadi 3:2 (20:25, 22:25, 25:17, 25:14, 15:13) jagu Guibertinist, eestlaselt viis punkti (+1).

Renet Vankeri koduklubi Maaseiki Greenyard pidi aga tunnistama Genti 3:2 (25:17, 25:22, 23:25, 25:11) paremust. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1).

Henri Treial ja Roeselare Knack said kirja 3:0 (25:16, 25:14, 25:9) võidu Acheli Tectumi üle, Treialilt kümme punkti (+8).

Stefan Kaibald ja Leuveni Haasrode said aga 1:3 (19:25, 19:25, 25:23, 23:25) kaotuse Menenilt. Kaibaldilt kahe geimiga viis punkti (+0). Tabeliliider on 24 punktiga Roeselare, Aalst on 22 punktiga teine, Maaseik 19 punktiga kolmas ja Leuven 16 silmaga neljas.

Austria meistriliigas aitas Mihkel Varblane Innsbrucki Hypo Tiroli 3:1 (25:15, 22:25, 25:18, 25:15) võiduni Waldvierteli üle, tuues kolm punkti (+0). Tabelis asub Innsbruck 39 punktiga esikohal.

Tihe mängunädal oli Rumeenias. Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona sai kirja 3:2 (22:25, 25:22, 17:25, 25:18, 15:9) jagu Craiovast. Nädala teises kohtumises sai Brasov 3:0 (25:16, 25:15, 25:23) võidu Unirea Dej vastu.

Robert Viiberi tööandja Bukaresti Steaua sai 0:3 (17:25, 24:26, 17:25) kaotuse linnarivaal Rapidilt. Viiber panustas lisaks sidemängija põhitööle kolm punkti (+1).

Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi tööandja Zalau pidi tunnistama Bukaresti Dünamo 3:2 (21:25, 20:25, 25:14, 27:25, 15:12) üleolekut. Rumeenia liiga liider on 36 punktiga Brasov, Steaua asub 23 punktiga kuuendal real ja Zalau on 15 punktiga kaheksas.

Poola meistriliigas teenisid Kertu Laak ning Bielsko-Biala BKS Bostik 3:0 (25:10, 25:15, 25:20) võidu Tarnowi üle. Laak tõi kümme punkti (+7). Tabelis ollakse 34 punktiga kolmandad. Poolas peeti lisaks karikavõistluste kaheksandikfinaale ja seal sai Eesti koondise liidri koduklubi 3:0 (25:12, 25:13, 25:15) jagu Varssavi naiskonnast. Laak platsil ei käinud.