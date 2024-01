Hooaja avavõistlusel ebaõnnega võidelnud Ärm sai kinnitust, et vorm on hea

Enne päeva pikimat tõusu läks Ärmil rehv katki, mis pani eestlase kohe tagaajaja rolli. "Õnneks sain tõusu peal maha jäänud ratturite grupi kätte ning hiljem jõudsime koos ette järele," vahendab ejl.ee Ärmi sõnu.

Lõpuks jõudis finišisse suur grupp koos. Esikoha teenis hollandlane Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla; 4:34.42), jättes selja taha prantslase Bryan Coquard' (Cofidis) ja sakslase Tim Torn Teutenbergi (Lidl – Trek Future Racing).

"Grupifiniš oli väga hektiline ja kahjuks jäi mul õnnest puudu, et hea koha peale sõita," jätkas Ärm. "Siiski esimese võistluse kohta väga okei. Sain kinnitust, et vorm on juba hea."

Ärmi järgmine võistlus toimub juba 6. veebruaril, kui koos Eesti koondisega starditakse Tour Colombial (UCI 2.1).