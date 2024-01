Eesti kiiruisutajad tegid noorte olümpiamängudel hooaja parima tulemuse

15-aastane Talumaa parandas isiklikku tippmarki suisa poole sekundiga ning sai 23. koha. 15-aastasele Kütile jääb kirja 29. koht. Treener Mart Markuse sõnul võib kiiruisutajate avastartidega rahul olla. "Väga hea võistluspäev. Mul on hea meel, et meie sportlased tegid oma ära ning ei närveerinud liialt. Tean teistelt koondistelt, et paljud olid hommikul päris pinges ja mõned sportlased suisa oksendasid," selgitas ta.

Noored uisutavad Gangneungis samal ovaalil, kus kuus aastat tagasi võistlesid olümpiamängudel Eesti kiiruisutajad Saskia Alusalu ja Marten Liiv ning kus Alusalu sai olümpia neljanda koha. Markus möönab, et toonased tingimused olid teised. "See ovaal pole pikka aega kasutuses olnud, jää tehti siia alles hiljuti maha. Me ei teadnud, kui kiire ta võib olla, kuid pigem saab nüüd öelda, et see oli aeglane. Meile see sobis," ütles treener.

Kiiruisutajatel on Gangwonis ees veel kolm starti, juba teisipäeval võisteldakse 1500 meetri distantsil. "Mõlemad meie sportlased on pigem lühikese maa sõitjad, 1500 meetrit tuleb kindlasti kannatamine," ennustas Markus.

Eesti mäesuusatajad Emma Tammemägi ja Markus Mesila olid esmaspäeval stardis alpi kahevõistluses. Mesila ei saanud avalaskumisel tulemust kirja, Tammemägi sai ülisuurslaalomis 41. koha, kuid slaalomis finišisse ei jõudnud.

Teisipäeval on lisaks mäesuusatajatele ja kiiruisutajatele stardis ka Eesti laskesuusatajad, keda ootavad ees sprindisõidud.

Noorte taliolümpiamängud peetakse Gangwonis 19. jaanuarist 1. veebruarini. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Eesti koondis on 24-liikmeline ning võisteldakse üheksal spordialal.