Real pääses vastuolulises mängus tabeli viimase vastu napi võiduga

Sel hooajal vaid kuus punkti kogunud Almeria läks Reali kaitseliini eksimusele järgnenud Largie Ramazani väravast juba 38. sekundil juhtima ja Edgar Gonzaleze tabamus suurendas enne poolajavilet külalismeeskonna edu kaheväravaliseks.

Real päästis aga siiski kolm punkti, kui 57. minutil realiseeris penalti Jude Bellingham, kümme minutit hiljem tõi viigi tabloole Vinicius Junior ning üheksandal lisaminutil tagas võõrustajatele kolm punkti Dani Carvajal.

Suurklubi võitu jäid varjutama kohtunikebrigaadi vastuolulised otsused: Bellinghami penaltile eelnenud olukorras tegi Antonio Rüdiger näiliselt Almeria kaitsja vastu vea, kuid VAR määras käega mängu eest Reali kasuks 11 meetri karistuslöögi; viigivärava puhul vilistas peakohtunik esmalt Brasiilia koondislasele käega mängu, kuid otsustas videokordust vaadates, et Vinicius tabas palli õlaga. Samuti jäi rünnaku ülesehitusfaasis märgatud vea tõttu lugemata Almeria kolmas värav.

"Meil oli hiilgav mäng, aga keegi otsustas, et me ei peaks Bernabeul võitma ja nii läkski," rääkis Almeria pallur Mark Pubill DAZN-ile. "Meilt võeti võit ära. Mul on valus seda öelda, aga nii on. See, mis juhtus täna, ületab igasugused piirid, see on uskumatu. Midagi rohkemat poleks nende kasuks olnud võimalik teha," lisas Almeria poolkaitsja Gonzalo Melero.

"Mõistan Almeria viha VAR-i otsuste osas, aga minu arvates olid need [otsused] põhjendatud," sõnas Reali peatreener Carlo Ancelotti. "See oli kummaline mäng, esimene poolaeg oli väga halb. Lugesin eilset treeningut kehvasti, meil oli väljakul väsinud meeskond."

Sevilla klubidel oli kehv päev, kui Real Betis jäi kodus 2:4 alla Barcelonale ning Sevilla pidi võõrsil tunnistama liidri Girona 5:1 paremust. Gironal on 21 mänguga 52 punkti, mängu vähem pidanud Realil on 51 ja Barcelonal 44 punkti.