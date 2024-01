Heas hoos jätkav Clippers lõpetas mängu 22:0 vahespurdiga

Nets viskas mängu esimesed 16 punkti ja kuigi kodumeeskond jõudis seejärel 18:18 viigini, ei läinud Clippers juhtima enne kohtumise lõppu. Neljanda veerandaja alguses tõi Cam Thomase kaks-pluss-üks rünnak Brooklyni poolt vaadates tabloole seisu 104:86 ning veel viis ja pool minutit enne lõpusireeni juhtisid külalised 114:103, aga Clippers lõpetas seejärel mängu 22:0 vahespurdiga ja võitis 125:114.

"Nad andsid meile mängu alguses lõuahaagi, aga neljandal veerandajal mängisime korvpalli Clippersite moodi, olime kaitses tugevad ja ülejäänud on ajalugu. Publiku energia oli suurepärane, see oli nagu pidu," rääkis Clippersi tagamängija James Harden. "See oli esmakordne; aeglane algus ning tulipunane lõpp. Võitleme alati lõpuni, selle meeskonna hea külg on, et me ei arva iialgi, et meiega on kõik," lisas Paul George.

Harden viskas läänekonverentsis neljandal kohal oleva Clippersi (27-14) kasuks 24 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu, viimase viie minutiga 14 punkti visanud Kawhi Leonardi arvele jäi 21 silma ja pingilt sekkunud Russell Westbrook toetas meeskonda 23 punkti, üheksa lauapalli ja kuue korvisööduga. Esimesena idakonverentsi play-in'i joone all oleva Brooklyn Netsi (17-25) resultatiivseim oli Mikal Bridges 26 silmaga. Clippers on viimasest 12 mängust võitnud kümme.

Selle hooaja üks nõrgemaid võistkondi Washington Wizards (7-35) andis tiitlikaitsja Denver Nuggetsile (30-14) korraliku lahingu, ent pidi ikkagi leppima 104:113 kaotusega. Nikola Jokici arvele jäi 42 punkti (visked väljakult 15/20, vabavisked 12/14), 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu.

NBA parima võitude-kaotuste suhtega meeskond Boston Celtics (33-10) viskas avapoolajal 70 punkti ja alistas Houston Rocketsi (20-22) 116:107. Jaylen Brown jõudis 13 punkti, 11 lauapalli ja kümne korvisööduga oma karjääri kolmanda kolmikduublini, üleplatsimees oli 32 punkti visanud Kristaps Porzingis.

Phoenix Sunsi (24-18) suur kolmik kogus 91 punkti ja alistas teel viienda järjestikuse võiduni Indiana Pacersi (24-19) 117:110. Kevin Durant kogus 40, Devin Booker 26 ja Bradley Beal 25 punkti. Sealjuures ei käinud Durant kordagi vabaviskejoonel. Orlando Magic (23-20) võitis Paulo Banchero 20 punkti toel 105:87 Miami Heati (24-19), sel hooajal vigastustega maadelnud Orlando sai oma eeldatavat põhikoosseisu kasutada esimest korda kahe ja poole kuu jooksul.

D'Angelo Russell ja LeBron James viskasid Los Angeles Lakersi (22-22) neljanda veerandaja esimesed 19 punkti ning aitasid oma tiimil 134:110 alistada Portland Trail Blazersi (12-30). Russelli arvele jäi lõpuks 34 ja Jamesi kontole 28 punkti, Anthony Davis kogus 14 punkti ja 14 lauapalli.