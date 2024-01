Tiril Udnes Weng ERR-ile: tunnen endiselt, et mul pole piisavalt jõudu

Eelmisel nädalavahetusel Otepääl Skandinaavia karikaetapil oli Tiril Udnes Weng klassikasprindis kaheksas ja 20 kilomeetri klassikasõidus teine.

27-aastase norralanna jaoks on aeg pärast mullust maailma karika sarja üldvõitu kulgenud raskelt. Ta peab treeneritele tõestama, et väärib endiselt kohta MK-sarjas.

"Ma sain koroonaviiruse 1. novembril. Olin peaaegu kaks nädalat haige. Tundsin, et mu keha ei reageeri treeningule. Püüdsin rahulikult võtta ja siis jäin jälle haigeks," selgitas norralanna ERR-ile.

"Nii olengi novembris ja detsembri esimeses pooles palju vaevelnud. Jõuludest saadik on asjad aga paremini läinud ja tunnen, et olen rohkem treeninud ja võistelnud. Kuid tunnen endiselt, et mul pole piisavalt jõudu – eriti oma ülakehas. Tunnen end veidi nõrgana, aga see läheb nüüd paremaks," ütles Weng.

Maailmameistrivõistlustelt teatesõitudes kolm medalit võitnud Weng võistles Skandinaavia karikasarjas viimati 2018. aastal. Siiski, omad plussid on ka selles sarjas kaasategemisel. "Mul on siin palju sõpru ja kõik Norra suusatajad – ma tean neid. Ja tore on kohtuda inimestega, keda ma nii sageli ei kohta. Mulle meeldib Skandinaavia karikasarjas osaleda," ütles ta.

Kui suur saavutus ikkagi mullune MK-sarja üldvõit oli? "Ma olen rohkem aru saanud, kui suur see on viimastel kuudel, kui tundsin end nii nõrgana

ja halvas vormis. Siis sain mõelda eelmisele hooajale ja mõelda, et okei, ma suudan olla hea suusataja ja see annab mulle kindlustunde, et olen ikka sama inimene ja sama kehaga. Ma suudan kiiresti suusatada ja sellele on hea mõelda, kui mul on halbu päevi," vastas Weng.

Kui Tiril Udnes Weng mullu MK-sarja suure kristallgloobuse pälvis, siis oli tema kaksikõde Lotta Udnes Weng üheksas ja nõbu, varasem kahekordne MK-sarja üldvõitja Heidi Weng kümnes. 17. märtsil tõmmatakse joon alla käesolevale hooajale ning siis näeme, kes Wengidest on tänavu sarjas edukaim.