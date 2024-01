Eesti suusatajad valmistuvad U-23 MM-iks: medal on täitsa võimalik

Meeste seas teenis pühapäeval võidu Martin Himma, kes edestas 10 km peale 1,9 sekundiga Kaarel Kasper Kõrget. Kui Himmat ja Kõrget ootab nüüd mõningane võistluspaus, siis mitmed Eesti suusatajad valmistuvad kahe nädala pärast Planicas algavateks juunioride ja alla 23-aastaste vanuseklassi maailmameistrivõistlusteks.

Eesti üheks suurimaks lootuseks on vabatehnikasõidus 17. koha teeninud sprinter Karl Sebastian Dremljuga. "Eesmärk on seal poolfinaali jõuda ja eelkõige proovida siis seda viimast aastat seal nautida. Kindlasti soov on ka osa võtta distantsivõistlusest ja loodame, et me saame ka meeskonna kokku teateks," sõnas noor sprinter.

"Eelkõige on rõhk olnud trennidel ja sel nädalavahetusel oli peamine eesmärk kerge tühjendus teha. Nüüd tuleb kergelt taastuda ja siis tegeleda värskuse ja kiiruse poolega," lisas Dremljuga.

Eeldusi headeks tulemusteks on enim kaksikõdedel Kaidy ja Keidy Kaasikul. Pühapäevases vabatehnikasõidus tuli Kaidy Eesti meistriks, edestades Keidyt 11,5 sekundiga. Teesi Tuul teenis pronksi. See kolmik eristus nädalavahetuse lõikes järgmistest selgelt.

Kaasikute treener Jaanus Teppan uskus hooaja alguses, et omaealiste tiitlivõistlustelt on medal võimalik. Rängast õnnetusest taastunud Eesti suusakoondise juht Aivar Rehemaa jagab optimismi.

"See võib olla väga reaalne. Jah, mina loodan samamoodi, et medal on täitsa võimalik. Kui kõik asjad õnnestuvad, siis miks mitte? Ja see on juba päris kõva sõna, kui U-23 [EM-ilt] tulla medaliga koju," ütles Rehemaa.

Sloveenias Planicas toimuvaks juunioride ja U-23 vanuseklassi MM-iks valmistuvad eestlased Ramsau laagris. Võistlusse asuvatest juunioridest tõstis Rehemaa esile Ralf Kivilit ja Toni Andree Saarepuud.