Konontšuk lahkub vähese mänguaja tõttu Hispaania kõrgliigaklubist

Suvel Hispaania kõrgliigaklubi Granadaga liitunud Eesti korvpallikoondislane Artur Konontšuki aeg klubiga jäi lühikeseks, sest Granada teatas pühapäeval, et on otsustanud ääremängija teenetest loobuda.

Granada pidi pühapäeval koduses kõrgliigas Barcelona 94:61 paremust tunnistama. Sel hooajal kuus võitu ja 13 kaotust saanud klubi teatas pärast mängu, et on lõpetanud lepingu nii Konontšuki kui leedulase Evaldas Kairysega.

Granada peatreener Pablo Pin ütles, et Konontšuk tahtis rohkem mängu aega ja leedulane sai Türgist hea pakkumise.

"Konontšuk ei saanud palju mänguaega. Ta on noor mees, kellel on veel karjäär ees. Tal oleks olnud vaja enne seda liigat vahepealset sammu ja ta ütles mulle, et tahab mängida ning mängijana areneda," ütles Pin mängujärgsel pressikonverentsil.

Konontšuk mängis sel hooajal Hispaania kõrgliigas 16 mängus ning veetis keskmiselt platsil pea kümme minutit. Selle aja jooksul skooris ta 1,9 punkti ning haaras 1,4 lauapalli. Granada on kuue võidu ja 13 kaotusega 18 meeskonnast koosnevas liigas 16. tabelireal.

Pühapäeva õhtul on Hispaania kõrgliigas võistlustules ka Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia ning Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao.