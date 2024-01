95. MK-etapivõiduni jõudnud Shiffrin kahetseb rivaaliga juhtunut

28-aastane Shiffrin haaras kindla edu juba avalaskumisel, edestades 19-aastast konkurenti 0,52 sekundiga. Ülejäänud seltskond jäi juba enam kui 1,3 sekundi kaugusele.

Teisel laskumisel lubas Shiffrin noore vastase lähemale, aga võttis ikkagi esikoha, millega tähistas ühtlasi karjääri 95. MK-etapivõitu ja 150 pjedestaalikohta.

Kui etapivõitude osas nihutas Shiffrin järjekordselt iseenda nimel olevat rekordit, siis pjedestaalipositsioonide arvestuses jääb ta veel Ingemar Stenmarki saavutusele (155) pisut alla.

Shiffrini võit sündis vaid päev pärast seda, kui tema peamine rivaal slaalomiradadel ehk Petra Vlhova oli saanud hooaega lõpetava vigastuse.

"Ma olen sellest viimase 24 tunni jooksul palju mõelnud," ütles ameeriklanna võistluse järel. "Ausalt öeldes on see spordialale tohutu löök. See on nõme."

"Mina olen aastate jooksul hakanud temaga võitluseid armastama ja ma arvan, et täna oleks ta lihtsalt nii tugev. Nii et igatsen väga tema suusatamise vaatamist ja temaga lahingute pidamist."

Shiffrini ja Ljutici järel mahtus pjedestaali madalaimale astmele rootslanna Anna Swenn Larsson (+0,81). Kuue hulka tulid ka šveitslannad Camille Rast (+0,90), Melanie Meillard (+1,39) ja Michelle Gisin (+1,86).